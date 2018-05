Venstres Grundlovsmøde i Glostrup

GLOSTRUP. Venstre inviterer igen i år til Grundlovsmøde i Glostrup

Af Jesper Ernst Henriksen

Venstre inviterer igen i år til Grundlovsmøde i Glostrup Gamle Præstegaard den 5. juni kl. 09.00 til 11.30. Alle – både voksne og børn – er velkomne. Mødet starter med kaffe/te og morgenbrød.

Glostrups borgmester, John Engelhardt, Venstres nye gruppeformand Karen Ellemann-Jensen samt folketingsmedlem Mads Fuglede holder talerne. Derudover vil der være mulighed for at møde Venstres kommunalbestyrelsesmedlemmer og Venstre i Glostrups bestyrelse.

Gæsterne får en god lejlighed til at stille spørgsmål eller komme med forslag til udviklingen i Glostrup.

I år er Venstre i Albertslund, Ballerup og Rødovre også inviteret med til arrangementet.