Vesterledparkens redning?

Af Erik Borsholt, Bygmarksvej, 2605 Brøndby

Vesterledparken kan redes, hvis blot et ’vænge’ frigøres for fredskovspligt.

I min gamle landsby kaldte vi en samling træer som skoven ved Brøndby Rådhus for et vænge.

Vesterledsparken er den lokale betegnelse for det åbne hjørne mellem Park Allé og Banemarksvej ved lyskurven.

Fredskovsforordningen giver mulighed for at komme under bagatelgrænsen ved mageskifte med erstatningsskov, der ikke har fredskovpligt eller ved dispensation. Brøndby Kommune har prøvet uden held. Jeg hjælper gerne.

’Skoven’ ved Brøndby Rådhus ligger hen uden at blive brugt. Gå en tur i ’skoven’ og søg spor efter mennesker. Jeg fandt fire små stykker papir, ingen fodspor og et cykelspor uden slid.

Gildhøj plejehjem er kasseret, og kommunalbestyrelsen har opgivet at renovere det. Gildhøj plejehjem skal erstattes af et nyt tidssvarende Gildhøj plejecenter. Efter at have set rundt i Brøndbyvester og fået afslag på frigørelse af ’vænget’/”skoven,” var der kun Vesterledparken og kirkegårdsjorden tilbage af store åbne arealer.

Vesterledparken bruges som åben park til ophold, leg, fodbold, Sankt Hans, hundeluftning med mere til stor glæde for borgerne.

Fordele ved at placere Gildhøj plejecenter i ’vænget’ ved Brøndby Rådhus og på græsarealet med Gildhøj nord for er for det første en nem flytning. Det nye kan tages i brug successivt eller når færdigt. For det andet: Den gamle tomme ’retsbygning’ kan indrettes til plejeboliger. For det tredje kan Cafe Glenten fortsat og enkelt forsynes og ligeledes plejeboligerne ved siden af. For det fjerde kan ’vænget’ udtyndes til plejecentret af havearkitekter og fortsat nydes som grønt område med høje træer, og Gildhøj kan indgå i centrets have/park og suppleres med plejeboliger langs rådhusets parkeringsplads og/eller syd for Priorparken. For det femte er trafikforholdene omkring etablerede. Stoppested findes, og der er mulighed for tre indkørsler. For det sjette kan grunden med det gamle Gilhøj plejehjem sælges med bygningerne til for eksempel en del af sportsbyen.