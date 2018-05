VI-39-svømmere viste styrke

Det blev til flere medaljer for VI-39-svømmerne ved de østdanske mesterskaber. Foto: VI-39

SPORT. VI-39- svømmerne klarede sig godt ved de østdanske mesterskaber

Af Jesper Ernst Henriksen

For ny lig var Sjællands bedste årgangssvømmere samlet til Østdanske mesterskaber i Ringsted Svømmehal.

Vallensbæk Svømmeklub havde de bedste svømmer med fra talentholdene og fra eliteoverbygning VAT CPH.

Emilie Hartvig-Olsen vandt sølv for årgang 2006 i 50 m. bryst.

Matias Munkholm vandt bronze i 100 m. bryst for årgang 2004.

Mohammed Ghizzaui sluttede af med sølv i 200 m. bryst for årgang 2003.

Højtplaceret svømmere

I den samlede pointkonkurrence, hvor svømmerne samler point og placere sig på en otte trins skala, klarede VI-39-svømmerne sig også godt.

Liva Lund Hansen og Matias Munkholm opnåede niveau 3, Alma Møller-Ern og Emilie Hartvig-Olsen opnåede niveau 2 og Sofie Larsen og Sebastian Rendlev opnåede niveau 1.