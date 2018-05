Vidner søges

BRØNDBY. Politiet søger vidner i forbindelse med et forsøg på voldtægt

Af Heiner Lützen Ank

En 17-årige pige blev natten til søndag den 20. maj forsøgt voldtaget, da hun var på vej hjem.

Mens hun var ved at passere under Sdr. Ringvej via gangtunnellen fra Folemarksvej til Kirkebjerg Allé, blev hun passet op af en mand der kom gående ned i tunnelen fra Kirkebjerg Allé. Han væltede hende omkuld og forsøgte at åbne hendes bukser. Hun skreg op og det lykkedes hende at få ham skubbet fra sig, hvorefter han tog flugten samme vej, som han var kommet.

Gerningsmanden beskrives som: Mand, 25-30 år gammel, ca. 170 cm høj, muskuløs af bygning, rødblond army-kort hår/kort i siden og længere i toppen og redt til siden, dybtliggende øjne, iført mørkegrøn hættetrøje og mørke jeans ligesom han bar en mindre sort bæltetaske over skulderen.

– Voldtægtsforsøget skete umiddelbart efter midnat og vi leder efter vidner der kan have set noget før eller efter overfaldet, siger politikommissær Ole Nielsen.

Københavns Vestegns Politi kan træffes på 43861448.