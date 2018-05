Villaer, skov eller seniorboliger?

Der er ikke enighed i kommunalbestyrelsen om, hvad der skal erstatte dette hus. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. På et lille stykke af Ejby Mosevej ligger en gammel bygning, der ikke bliver brugt mere og skal væk. Hvad der skal være i stedet for, er der ikke enighed om

Af Jesper Ernst Henriksen

På den yderste del af Ejby Mosevej ligger en stribe villaer. Ned mod mosen ligger et gammelt forladt hus med skodder for vinduerne. Huset har tidligere været brugt af personale omkring mosen, men bliver ikke brugt længere. Hvad der skal ske i stedet, er flere gange blevet diskuteret i kommunalbestyrelsen i Glostrup.

Arealet er i dag teknisk set en del af det rekreative område, som udgør hele Ejby Mose. Der er så på et tidspunkt blevet givet tilladelse til at bygge en bygning til de folk, der skal vedligeholde området.

Et flertal i kommunalbestyrelsen ville i efteråret gerne give muligheder for at bygge to villaer på grunden. Der er et lille areal med anlæg til afledning af regnvand i tilfælde af skybrud i forlængelse af den nuværende række af villaer, og så skulle de to nye villaer ligge i forlængelse af det. SF og Enhedslisten stemte imod, da de mente, at området skulle bevares som grønt område. Men der var flertal for at sende det hele i høring.

Seniorboliger

Høringssvarene blev behandlet på kommunalbestyrelsens møde i marts. Det mest bemærkelsesværdige høringssvar kom fra Seniorrådet. De foreslår, at området i stedet bliver brugt til seniorboliger i form af rækkehuse eller klyngehuse. Det syntes Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti var en god idé, så de stemte for, at lokalplanen både skulle give mulighed for villaer og seniorboliger. Det kræver dog endnu en omgang høring.

– Der er kommet ønske om også at give mulighed for at lave ældrevenlige boliger på området. Det vil vi godt give en chance. Det tager så et halvt år. Så er der mulighed for, at dem, der er interesseret, kan lave en forening, sagde Leif Meyer Olsen (V).

Socialdemokratiet stemte imod, da de mente, der ville være for langt til kollektiv transport fra boligerne. SF og Enhedslisten stemte også nej, fordi de stadig mente, at området skulle bruges som natur.