2. plads til internationalt stævne

To busser med svømmere og forældre var på tur til Berlin. Foto: GSK

SPORT. I pinse weekenden var mere end 60 af GSK og VG17’s bedste svømmere til et internationalt svømmestævne

Af Jesper Ernst Henriksen

I pinsen var Glostrup Svømmeklub og startfællesskabet VG17, som de har sammen med Vest Brøndby, til et svømmestævne i Berlin med mere end 800 svømmere.

Målet med turen til Berlin var at få en masse værdifuld international erfaring med hjem, og selvfølgelig jagte de gode tider og resultater. Derudover var det en stor oplevelse for alle at deltage i så stort et stævne, hvor der blev svømmet på ti langbaner i et af Europas største svømmestadioner.

Vejret viste sig fra sin gode side og høj sol var med til at gøre rammen for det store udendørsstævne helt fantastisk. Det lykkedes at få en masse gode tider for svømmerne, og både lørdag og søndag svømmede GSK og VG17 sig til en samlet 2. plads.