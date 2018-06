450 seniorer på skovtur

I år gik skovturen til Skjoldnæsholm. Foto: Marianne Madsen

GLOSTRUP. Igen i år har Glostrup Kommunes skovture for seniorer været en stor succes. I år gik turen til Sporvejsmuseet Skjoldnæsholm og til Menstrup Kro

Af Jesper Ernst Henriksen

Omkring 450 seniorer fra Glostrup har over de seneste uger været med på en af Glostrup Kommunes fire pensionistskovture.

De har alle sammen fulgt samme program. Gæsterne er blevet hentet i store turistbusser ved Fritidscenteret. I hver bus har der været en guide – en politiker fra kommunalbestyrelsen.

Gæsterne er kommet tidligt, for at komme i bus med yndlingspolitikeren. Omkring klokken 9 er busserne kørt.

De kørte en tur gennem nogle af de Sjællandske skove, så der blev lidt skovtur over det. Efter cirka tre kvarters kørsel er de kommet til Sporvejsmusset Skjoldnæsholm.

– Det var rigtig nostalgisk at komme op at køre i de gamle sporvogne. De har også en museumsgade, hvor der er butiksvinduer med varer, som de så ud for 50 år siden. Man kan for eksempel se, hvad en radio kostede dengang og hvad det svarer til i dag, fortæller Marianne Madsen, ældrekonsulent i Glostrup Kommune, der har arrangeret skovturene.

Efter Skjoldnæsholm er busserne kørt til Menstrup Kro, hvor der har ventet seniorerne en to retters menu med underholdning til.

– Skovturene er gået rigtig godt i år. Alle har været meget glade, og vi har haft fantastisk vejr, siger Marianne Madsen.

Glæder sig til samvær

En af de seniorer, der var med på skovtur, var Lis Kaspersen. Hun havde tilmeldt sig turen alene, men som gammel Glostrup-borger var hun ikke i tvivl om, at der ville være masser af andre mennesker, som hun kendte.

– Jeg har været med flere gange, og jeg synes, det er hyggeligt at være med. Der er altid god mad og et spændende besøg. Det er lang tid siden jeg har været på Skjoldnæsholm. Man møder også altid nogen man kender på turene, selvom man kommer alene, siger hun.

En af de politikere, der har underholdt på turene, var Lisa Ward.

– Jeg synes det har været gode ture med god stemning. Der har været en god afstemning mellem køretid og besøg. Jeg er glad for, at der er så mange, der bakker op om det, siger hun.

Hun er også glad for en anden måde at møde borgerne på.

– Det er en mulighed for at snakke lidt mere uforpligtende med borgerne. Vi kan snakke om, hvad der er godt og hvad der er dårligt i Glostrup, siger hun.