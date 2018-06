På søndag kan man komme til åben mølle i Brøndbyvester Mølle. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. På søndag er der åben mølle i Brøndbyvester Mølle

Af Heiner Lützen Ank

Søndag den 17. juni holder Dansk Møllerforening Dansk Mølledag.

Det bevirker, at langt de fleste af de historiske møller i Danmark netop den dag har åbent for publikum.

Derfor holder Brøndbyvester Mølle naturligvis også åbent, og der er gratis adgang i tidsrummet kl. 10-14

De frivillige i Møllelauget, Melormene, sørger for, at der bliver malet korn, så de besøgende kan købe en pose ’møllemel’ med hjem.

Alle er velkomne til at komme og se vingerne snurre.