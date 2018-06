Bebyggelse i Glostrup Bymidte

DEBAT. Af Flemming Simonsen, Kildevældets Alle 4.st.mf.th, Glostrup

Kommunalbestyrelsen har i juni måned 2017 fremlagt en strategi for udvikling af Bymidten. Målsætningen er, at Glostrup skal vokse fra de nuværende 23.000 borgere til i 2030 at have 30.000 borgere. Strategien indeholder 29 hovedprincipper, der blandt andet beskriver, at der skal skabes plads til 5.000 ekstra borgere i Bymidten. Jeg er klar over, at endelige lokalplaner m.m i forhold til bymidten ikke er endeligt vedtaget, men jeg har flere bekymringer.

Vedrørende Rådhusparkområdet, der blandt andet indeholder vejene Sydvestvej, Kildevældets Allé og Bryggergårdsvej fremgår det af strategiplanen, at der skal skabes plads til 90 yderligere boliger i området, altså at nogle af de 5.000 ekstra borgere i Bymidten skal bo her. Det fremgår også, at der er planer om nedrivning af Ungdomscentret, Bygning Syd (Teknisk Forvaltning) og biblioteket. Der står intet om, at Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at den eksisterende daginstitution på Kildevældets Allé, samt at de tre villaer ved siden af, op mod Sydvestvej skal rives ned. Der skal i stedet bygges etageboliger i op til syv etager, og der bliver minimum 50 lejligheder. Byggeriet virker derfor ikke ordentlig planlagt i forhold til de planer, der er for området, se: Strategi for udvikling af Bymidten.

Jeg kan da godt være nervøs for, om størstedelen af det kommende byggeri i Bymidten også bliver så højt. Bliver det en hyggelig Bymidte? Hvad med trafik og parkeringsforhold i Bymidten? Har folk lyst til at komme der? Udover dem der selvfølgelig bor der.