BGK får bevis for korrekt træning

Her overrækker Ture Hansen, generaldirektør i Dasu, ATK-certifikatet til Khanh Phi Thai, formand i BGK, med Bo Baltzer Nielsen, der er sportsdirektør i Dasu til højre. Foto: Dasu

SPORT. Som den første kartingklub under Dansk Automobil Sports Union har Børnenes Gokart Klub fra Brøndby fået et certifikat for Aldersrelateret Træningskoncept

Af Jesper Ernst Henriksen

Aldersrelateret Træningskoncept (ATK) er udviklet af Danmarks Idrætsforbund og senere adopteret af mange af forbundets underforbund, herunder Dansk Automobil Sports Union (Dasu).

En ATK-certificering er en blåstempling fra Dasu, der betyder, at den certificerede klub lever op til en række krav, og samtidig giver den adgang til en række særlige ydelser fra hovedorganisationen.

ATK-certificering henvender sig til klubber med ungdomsmedlemmer på 8 til 16 år, hvilket i særlig grad er unionens karting- og off-road klubber. Kernen i ATK er en træningsmanual der beskriver korrekt træning af børn og unge. Et vigtigt element her er uddannelse af kvalificerede trænere i klubberne, hvor cirka 45 personer rundt i klubberne nu har gennemgået Karttræner 1-kurset.

Et andet vigtigt element er at certificerede klubber aktivt arbejder med et ”gå-til-karting” koncept.

– Det er ingen overraskelse at netop BGK er den første klub der opfylder kravene for at blive ATK-certificeret. Klubben er vokset med rekordagtig hast siden sin stiftelse, og på nuværende tidspunkt er der flere end 200 medlemmer, alle børn og unge. Der eksisterer en unik ånd i klubben, der også adskiller sig ved at have ”hjemmebane” i et indendørs gokart-center i Brøndby, og der sker en konstant udvikling, siger Dasus sportschef Bo Baltzer Nielsen.

– På vegne af alle medlemmer og bestyrelsen er vi meget glade for og stolte over den anerkendelse fra Dasu at være den første kartingklub i Danmark, som modtager ATK-certifikatet. Vi ser frem til at samarbejde med Dasu for at udnytte potentialet i ATK-certificeringen til gavn for medlemmer og karting-sporten,” siger Khanh Phi Thai, formand i BGK.

Foruden BGK ventes yderligere tre kartklubber at opnå certificering i indeværende år. Certificeringen gælder for tre år ad gangen.