BIF får sølv

Nanna Christiansen og de øvrige BIF-spillere sikrede sig år sølv. Foto: Heiner Lützen Ank

SPORT. Brøndby IFs kvinder i 3F Ligaen sikrede sig i weekenden sølv

Af Heiner Lützen Ank

Inden weekendens kampe i 3F Ligaen havde Brøndby IFs kvinder stadig chancen for at blive danske mestre i år. Men det krævede ikke alene at de blå-gule vandt deres kamp. Samtidig skulle rivalerne fra Fortuna Hjørring sætte point til.

Søndag gjorde Brøndby IF deres til, at regnskabet skulle gå op ved at vinde 2-1 over Kolding Q på hjemmebane.

Men da Fortuna Hjørring senere søndag vandt 4-0 på udebane over BSF, måtte de blå-gule altså takke til takke med sølvmedaljer i år. Udover titlen som pokalmestre.

Dermed har Fortuna Hjørring vundet det danske mesterskab ti gange. En gang mindre end Brøndby IF.

Målscorere for Brøndby IF blev Sofie Svava og Ria Öling.

De to hold mødes i årets sidste kamp den 17. juni. Kampen spilles i Hjørring