BIF vandt sølv

Søndag fik Brøndbyernes IFs kvinder hængt sølvmedaljer om halsen. Guldet blev vundet af Fortuna. Foto: BIF

SPORT. Søndag spillede Brøndbyernes IF’s kvinder sæsonens sidste kamp. En sæson, der rakte til sølv

Af Heiner Lützen Ank

Allerede inden Brøndbyernes IF’s kvinder i 3F Ligaen tog til Hjørring for at spillede sæsonens sidste kamp mod rivalerne fra Fortuna, var sølv- og guldmedaljerne fordelt mellem landets to bedste hold.

I år blev det til sølv til BIF, mens kvinderne fra Fortuna kunne glæde sig over guld.

Tabte i Hjørring

Søndagens kamp var derfor uden betydning for den endelige stilling, og at BIF endte med at tabe 4-1 på udebane betød derfor mindre.

Fortuna kom foran 1-0 og 2-0 i første halvleg, men selvom Sofie Svava reducerede for BIF i anden halvleg, lykkedes det ikke de blå-gule kvinder at true Fortuna, der efterfølgende scorede to mål.

Efter at BIF spillerne havde fået hængt sølvmedaljer om halsen, blev Nanna Christiansen kåret som årets spiller af fanklubben.