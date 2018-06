BIFpiger vinder Madsby Cup

U11 pigerne fra Brøndby IF vandt i den første weekend i juni Madsby Cup. Foto: Brøndbyernes IF

SPORT. Brøndbys U11 piger vandt i den første weekend i juni Madsby pige cup

Af Heiner Lützen Ank

Da Brøndbys U11 piger deltog i Madsby Cup i den første weekend i juni, vandt de første dag tre kampe.

På andendagen, søndag, blev de to første kampe vundet uden store problemer. Pigernes spil blev bare flottere og flottere.

Derefter ventede Hekla i semifinalen, og med en flot arbejdsindsats blev også denne kamp vundet.

I finalen ventede derefter IF Lyseng, der startede bedst, og som fik tilkæmpet sig et straffespark i kampens indledende fase, som de scorede på. Dog får BIFpigerne udlignet i løbet af første halvleg.

I anden halvleg får IF Lyseng hurtigt scoret til 1-2, men herefter udligner BIFpigerne på straffe.

IF Lyseng har efterfølgende et par chancer, men BIFpigerne overtager spillet og får scoret to mål og ender med at vinde 4-2.

I alt blev det til syv kampe for BIFpigerne, heraf seks kampe med clean sheet og en samlet målscore på 22-2.