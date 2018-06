Blåt Flag hejst

Vagn Kjær-Hansen er glad for, at der nu igen er Blåt Flag i Brøndby Strand. Foto: Celine Corinth & Line Riis

BRØNDBY. Den første dag i juni blev Blåt Flag igen hejst ved Brøndby Strand efter seks år

Af Celine Corinth & Line Riis

Den 1. juni blev flaget indviet under blå og skyfri himmel, hvor knap 100 mennesker mødte op. Heriblandt Brøndbys borgmester Kent Max Magelund (S), der holdt tale, hvor han lagde vægt på, at Brøndby Strand er et vigtigt åndehul, der skal værnes om, men som samtidig skal bruges og nydes. Arno Hurup Christiansen (S), Brøndbys Kommunalbestyrelsesmedlem i I/S Strandparken, var også tilstede under indvielsen. Han hyldede det gode samarbejde mellem kommunen og strandparken. Det samarbejde der har været med til, at der igen kan hejses Blåt Flag ved Brøndby Strand.

Forurenede prøver

De forrige seks år uden Blåt Flag i Brøndby Strand bundede i forurening i de årlige prøver, der skulle vurdere hvorvidt Brøndby Strand skulle have Blåt Flag eller ej.

– For seks år siden blev der taget nogle prøver, der viste at vandet var forurenet. Derfra gik kommunens miljøafdeling i gang med at finde ud af, hvor den forurening kom fra. Det første år handlede det om, at der var nogle kloakledninger, som var blevet byttet rundt, sådan at spildevandet fra cirka ti forskellige huse løb ud i havet i stedet for regnvandet, forklarer Vagn Kjær-Hansen (SF), formand for Teknik- og Miljøudvalget i Brøndby Kommune.

I de næste par års målinger var der stadig forurening i havet af forskellige årsager, som man dog fandt løsninger på.

– De næste par års forureninger kom blandt andet ude fra rensningsanlægget, hvor de ikke fik renset alt spildevandet, der efter processen skulle ud i havet, ordentligt, tilføjer han.

Spildevandet løb gennem et afledningsrør, hvor det en halv kilometer ude blandede sig med havet. Problemet blev løst ved at forlænge afledningsrøret med yderligere 500 meter.

– Strandparken har generelt et godt ry, så det er ikke sådan, at vi har kunne se på de fire år uden Blåt Flag, at der har været markant færre på stranden. Det er jo oftest vejret, der afgøre menneskemængden på stranden. Men udover det, har det hverken været farligt at bade i havet eller som sådan møg forurenet, men nogle enkelte prøver har været over grænsen og det er lige netop de prøver, der har forårsaget udfaldet. Jeg vil dog ikke negligere det, da det selvfølgelig er super godt, at vi har fået rettet de ting der har været, uddyber Vagn.

Når en strand skal vurderes til et Blåt Flag kigger man på prøverne fra de sidste fire år og tager et gennemsnit af det. Derfor troede Brøndby Kommune indtil sidste år, at de først ville kunne få Blåt Flag igen i år 2019.

– Målingerne for de sidste fire år har heldigvis været rigtige fine, og derfor har vi allerede i år kunne få Blåt Flag igen, siger en tilfreds og smilende Teknik- og Miljø formand.

Vigtigt for andre

Vinterbaderne på Brøndby Strand indrømmer, at de ikke selv går op i flagets farve på deres lokale strand, men at de ikke er i tvivl om at et Blåt Flag tiltrækker udefrakommende.

– Jeg har da tænkt over, at Blåt Flag ikke har været oppe, men det har ikke betydet noget for os. Vi er lidt ligeglade. Vi bor her jo og bruger området, og vandet har været af fin kvalitet. Vi er selvfølgelig glade for at flaget er kommet op, også fordi at det blå flag har sine krav, for eksempel at vi har fået sat en masse nye redningskranse og skraldespande op. Det er med til at bidrage til trygheden og det højner renheden på stranden, fortæller Ruth Swedenborg, som er en af de faste vinterbadere på Brøndby Strand.

Ruths veninde nikker og uddyber.

– Jeg tror, at de lokale folk ikke tænker så meget over flaget, men for folk udefra er det nok mere tiltrækkende med et Blåt Flag – og jeg tror, at det er noget man som turist eller udefrakommende undersøger eller i hvertfald kigger på, før man vælger hvilken strand man skal tage til. Det gør jeg i hvert fald når jeg skal til nye strande jeg ikke kender.

Blåt Flag er der længe blevet arbejdet for i Brøndby, og det var derfor en stor lettelse da det efter seks år igen blev hejst.

– Vi er rigtig glade for Blåt Flag. Det er med til at slå fast, at vi er en grøn kommune, at vi har en dejlig strand, nogle dejlige skove og en god natur. På den måde er Blåt Flag en del af det store billede, afslutter Vagn Kjær-Hansen.