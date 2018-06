Børn læser løs i ferien

Sommerbogen, en læseaktivitet for børn mellem 7 og 14 år, kommer også til Vallensbæk i år. Foto: Heiner Lützen Ank

VALLENSBÆK. Hvert år deltager tusindvis af børn i Danmarks største læsekonkurrence, Sommerbogen. Nu går det løs igen i Vallensbæk Kultur- & Borgerhus

Af Heiner Lützen Ank

Sommerbogens fornemmeste opgave er at fastholde børns lyst til at læse og dermed øve læsefærdighederne i den lange skoleferie.

Konceptet er enkelt: Indtil den 25. august kan alle børn mellem 7 og 14 år anmelde bøger og vinde præmier.

Desuden foregår der læselyst-aktiviteter på bibliotekerne. Sidste år blev der således lavet 15.093 anmeldelser over hele landet.

I Vallensbæk bliver der også sat fokus på at få vakt læselysten hos både store og små.

Opvarmning til efterår

Sommerbogen kommer som den perfekte opvarmning til bibliotekets efterårsprogram, hvor der lanceres en ny indsats for at få gang i læsningen på nye og sjove måder, blandet andet med en læsedyst og en læsemaraton.

Derudover kommer der i Børnekulturugen spot på børnebogsforfatteren Lisa Aisato med blandt andet undervisningsforløb og udstillinger.

Alle børn mellem 7 og 14, der læser og anmelder tre bøger får en lille sommergave af biblioteket. Desuden kan man deltage i forskellige konkurrencer.

For at deltage i Sommerbogen skal man vælge tre bøger og anmelde dem på Biblo.dk – eller man kan hente anmeldelsesblanketter på biblioteket. Anmeldelsen kan laves som tekst eller video.

Bag Sommerbogen står landets folkebiblioteker og Biblo, som er bibliotekernes website for børn.