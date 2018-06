Borgmester kæmpede for lokal fægteklub ved VM

John Engelhardt gjorde en god indsats for fægteklubben, blandt andet når der skulle råbes kampråb. Foto: Glostrup Fægteklub

SPORT. Ved det nyligt overståede VM - Vestegns Mesterskab i fægtning - trak Glostrups borgmester i fægtetøjet og kæmpede bravt for sin hjembys klub, men måtte desværre se sig slået af en politiker fra Albertslund

Af Jesper Ernst Henriksen

– Det er hårdt, sjovt og meget varmt, kunne borgmester John Engelhardt prustende konstatere efter to kampe mod lokalpolitikere fra de andre vestegnsbyer. Trods en ihærdig indsats og en sejr tabte han i finalen 4-5 til gruppeformand Kim Drejer fra Albertslund. Der var naturligt nok lagt op til ægte, indædt politikerdyst, da de fire deltagende politikere repræsenterede hver sin klub – og hvert sit parti.

Dagen igennem kunne man høre de metalliske lyde fra klinger, der blev krydset i kampene mellem fægterne i miniore, puslinge, dreng/pige, kadet, senior, veteran, forældre, politiker og cheftræner-kategorierne.

Der blev heppet og klappet, da fægterne også dystede i blandt andet kagekonkurrencen, fairplay og kampråb-kategorierne. Borgmesteren gjorde i dagens løb en stor indsats for at støtte Glostrup Fægteklub – navnlig i kampråb-kategorien.

Glostrup Fægteklub er den største på Vestegnen og stillede derfor også med flest fægtere, der fægtede flot og klarede sig godt dagen igennem. På trods af den ihærdige indsats fra både borgmester og klubmedlemmer endte klubben på en tredjeplads og Rødovre Fægteklub kunne for andet år i træk bære pokalen hjem.

Vestegnsmesterskabet afholdtes i år for tredje gang – denne gang i Rødovre – og er en turnering for de fire klubber på Vestegnen, der alle startede for cirka fire år siden som en del af et projektfremstød i Dansk Fægteforbund. Klubberne står nu på egne ben og er i færd med at tiltrække børn, unge og voksne vestegnsborgere til den ædle sport moderne sportsfægtning. Glostrup Fægteklub vandt for nylig titlen som Årets Fægteklub, har 40 medlemmer og træner til daglig i den nye hal på Nordvangskolen, hvor der er træningspiste på gulvet.