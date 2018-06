Brøndby indledte sæsonen med hyggebold

1.900 tilskuere var mødt op for at heppe på de lokale, men også for at se Kasper Fisker og de øvrige BIF spillere. Foto: Kim Matthäi Leland

SPORT. Søndag spillede Brøndby IF sæsonens første træningskamp mod HIC

Af Heiner Lützen Ank

Så er en ny sæson skudt i gang for Brøndbyernes IF’s hold i Superligaen.

Træningen for spillerne begyndte i sidste uge og søndag ventede sæsonens første kamp, mod HIC fra Albertslund.

BIF stillede med et hold bestående af en række markante superligaprofiler, suppleret op af spillere fra U19-truppen, og træner Alexander Zorniger havde dermed mulighed for at prøve nye såvel som rutinerede kræfter af.

I alt 1.900 så kampen, hvilket er ny stadionrekord for det lille HIC Stadion, der ligger på grænsen mellem landsbyen Herstedøster og Vestskoven (tidligere stadionrekord var 1.400, red.) Der var god stemning, og godt gang i salget af fadøl, is og grillpølser. Over 80 frivillige havde sørget for, at rammerne var gode, så både tilskuere og spillere fik en god oplevelse. Desuden havde HICs unge fans medbragt bannere, tromme og megafon i bedste Sydsiden-stil og gav hjemmeholdet en fantastisk opbakning.

Kampen endte med en sikker 6-0 sejr til BIF.