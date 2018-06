Dansk Folkeparti startede ny tradition

Dansk Folkeparti delte grundloven, vand og kaffe ud. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Grundlovsdag var Dansk Folkeparti i haven ved den gamle præstegård. Her delte de grundloven, kaffe og vand ud og fik en snak med forbipasserende. Kenneth Kristensen Berth kiggede også forbi

Af Jesper Ernst Henriksen

Grundlovsdag startede Dansk Folkeparti det, de håber kan blive en ny tradition. De afholdt deres eget grundlovsdagsarrangement i haven ved den gamle præstegård.

– Det gør vi, fordi det kan være rart, at Dansk Folkeparti også kommer her på grundlovsdag. Nu ser vi, om der er stemning for at komme ned og få en kop kaffe og en grundlov. Så kan vi få en taler til næste år, sagde Peder Kähler, næstformand for Dansk Folkeparti i Glostrup.

Han var glad for arrangementet.

– Vi er super heldige, at vejret er med os, sagde han.

Han mener, det er vigtigt at markere grundlovsdag.

– Det er vores alle sammens DNA, det er den lov, som alle vores andre love udspringer fra, siger han.