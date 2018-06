Den nye institution i Fuglekær indviet

Borgmester John Engelhardt og fire børn klippede den røde snor. Foto: Line Riis og Elisabeth Johansen

GLOSTRUP. Torsdag den 14. juni blev det røde bånd klippet over af Glostrups borgmester i samarbejde med fire spændte børn, da den nye institution Fuglekær blev indviet

Af Celine Corinth og Rikke Starskov

”Velkommen til det nye Fuglekær, Velkommen til det nye Fuglekær, Vi hygger og leger og vi har det sjovt, for vi ligger tæt på en skov”.

Sådan lød det, da de ældste af Fuglekærs spændte og glade børnehavebørn sang indvielsen af Glostrups nye institution i gang med en sang skrevet specielt til lejligheden af en af børnehavens egne medarbejdere.

Arbejdet har været længe undervejs, og trods nogle startvanskeligheder som gjorde, at der stadig rendte håndværkere rundt i huset ved indflytningen, er der nu cirka et år efter første spadestik åbnet for en ny institution, som huser både børnehave og vuggestue.

– Men lad mig slutte med at ønske jer – og hele Glostrup – tillykke med den flotte nye institution, var borgmester John Engelhardts ord lige før han gik ned på knæ for at klippe det røde bånd over, der passende nok var i børnehøjde, sammen med fire af børnehavens ældste børn.

Rundtur i Fuglekær

Flaget er hejst op og solen skinner. Både medarbejdere, forældre, borgmester og kommunalbestyrelsen var mødt op for at få et kig ind i Fuglekærs nye og forbedrede institution. Her fik de bl.a. set masser af legematerialer til børnene både udenfor og indenfor, gennemtænkte garderober med fokus på en sko-fri institution, vinduer i børnehøjde, et farverigt motorikrum, pædagogiske køkkener og kryberum hvor børnene kan få deres tiltrængte lur.

I institutionen er der blevet lagt vægt på renligheden og sikkerheden for de små. Ting som for eksempel at alle håndtagene på dørene er blevet sat så langt op, at børnene ikke kan finde på at tage en lille gå tur – ud i den store verden – og at der er et indbygget tørrerum ved garderoberne i de forskellige afdelinger, er der tænkt meget over.

Redskaber som værkstedsrum og produktionskøkken, der skal indføre at alle børn får mad i institutionen pr. juli er pt undervejs, mens ting som personalerum med mulighed for udvidelse til større arrangementer, og fælles hyggerum for alle børnene allerede ivrigt bliver brugt med stor tilfredsstillelse.

– Her er der så dejligt, at jeg ikke har lyst til at tage hjem igen,” er ordene fra en af medarbejderne på Fuglekær institutionen, og det er lige præcis den holdning der håbes på at blive spredt mellem både forældre, medarbejdere og selvfølgelig børnene fremover.