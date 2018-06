Den videre proces for Nordmarken

VALLENSBÆK. Infrastrukturen i Nordmarken har været drøftet ved tre dialogmøder. Nu venter den officielle høring og politiske proces

Af Heiner Lützen Ank

Udviklingen af infrastrukturen i Vallensbæk Nord er i fuld gang i en dialog mellem kommunen og borgerne i området.

I alt tre dialogmøder har været afholdt, hvor borgerne har haft mulighed for at komme med deres forslag og ønsker.

Til det tredje møde var der cirka 65 deltagere, som både var borgere og repræsentanter fra kommunalbestyrelsen.

Borgernes forslag blev præsenteret for politikerne, og der var en livlig diskussion.

Alle fik mulighed for at komme til orde og stille opklarende spørgsmål.

Jan Høgskilde (K), formand for Teknik- og Miljøudvalget fortalte, at der efter dialogmøderne nu følger et traditionelt forløb med høring og projektering, inden der sker konkrete ændringer i området.

Dermed vil alle blive hørt igen, når den samlede trafikplan bliver endelig færdig.

Og udvalgsformanden slog én ting fast, som der havde været bekymring om blandt nogle af de fremmødte borgere: Der bliver ikke en gennemkørende vej fra Blomsterengen til Løkkekrogen. Målet er at der skal være mindre trafik, ikke mere.

Vallensbæk Kommune arbejder nu på at udarbejde en helhedsplan for området, som bliver forelagt politisk i løbet af efteråret.