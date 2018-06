Døgnrapporten

Af

Sigtet for butikstyveri

BRØNDBY. Lørdag den 26. maj kl. 17.05 blev en 23-årig mand fra Brøndby sigtet for butikstyveri, efter han havde forsøgt at stjæle ti plader Marabou og otte Toms Guldbarrer fra en butik på Kærdammen i Brøndby. Manden erkendte over for patruljen, at han ikke havde betalt for chokoladen.

Sigtet for narkokørsel

BRØNDBY. Søndag den 27. maj kl. 04.41 blev en personbil bragt til standsning på Roskildevej i Brøndby, hvor bilens fører, en 20-årig mand fra Frederiksberg, blev sigtet for narkokørsel, da det viste sig, at han var påvirket af kokain. Manden blev kørt til Albertslund Politigård for at få udtaget kontrollerende blodprøver, hvor han fortsat nægtede sig skyldig i sigtelsen.

Sigtet for kørsel uden førerret

GLOSTRUP. Tidlig mandag den 28. maj erkendte en 20-årig mand fra Jyderup, at han ikke havde kørekort, da en patrulje bragte ham til standsning på Hovedvejen i Glostrup, hvor han blev sigtet for kørsel uden førerret.

Sigtet for butikstyveri

GLOSTRUP. Mandag den 28. maj kl. 16.15 blev en 56-årig mand fra Glostrup sigtet for butikstyveri, efter han havde forsøgt at forlade et supermarked på Diget i Glostrup med flere dagligvarer, han ikke havde betalt for. Manden erkendte forholdet over for patruljen.

Tyveri fra personbil

BRØNDBY. Tirsdag den 29. maj kl. 02.00 modtog politiet en anmeldelse om, at en 37-årig mand fra Brøndby Strand havde haft indbrud i sin bil, som holdt parkeret på Daruplund i Brøndby, og at to personer var blevet set løbe fra stedet. Politiet undersøger nu sagen.

Sigtet for narkokørsel

BRØNDBY. Onsdag den 30. maj kl. 07.30 blev en 23-årig mand fra Taastrup sigtet for narkokørsel, da han i forbindelse med en rutinemæssig standsning erkendte at være påvirket af cannabis. Manden blev anholdt og kørt til Albertslund Politigård for at få udtaget kontrollerende blodprøver.

Sigtet for kørsel uden førerret

BRØNDBY. Onsdag den 30. maj kl. 16.55 bragte en patrulje en personbil til standsning på Park Allé i Brøndby, hvor bilens fører, en 33-årig mand fra Brøndby, blev sigtet for kørsel uden førerret, da det viste sig, at han endnu ikke havde taget kørekort. Manden erkendte forholdet over for politiet.

Udsat for tricktyveri

BRØNDBY. Torsdag den 31. maj kl. 11 anmeldte en 81-årig mand fra Brøndby Strand, at han netop havde været udsat for et tricktyveri i sit hjem på Strandskolevej. Hændelsen skete, da en ukendt gerningsmand bankede på mandens dør under påskud om, at han ville kontrollere, om mandens vinduer var tilstrækkeligt sikret mod indbrud. Kort tid efter manden var kommet inden for, stjal han et mindre kontantbeløb fra mandens køkkenskuffe og forsvandt fra stedet.

Sigtet for kørsel uden førerret

BRØNDBY. Fredag den 1. juni kl. 00.57 erkendte en 24-årig mand fra Brøndby Strand, at han ikke havde noget kørekort, da en patrulje bragte ham til rutinemæssig standsning på Nykær i Brøndby, hvorfor han blev sigtet for kørsel uden førerret.