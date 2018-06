Døgnrapporten

HELE OMRÅDET. Uddrag fra Københavns Vestegns Politis døgnrapport for uge 23 og 24

Af Heiner Lützen Ank

Udsat for tricktyveri

GLOSTRUP. Fredag den 8. juni kl. 16.15 blev en 41-årig mand fra Kokkedal udsat for et tricktyveri på Hovedvejen i Glostrup. Hændelsen skete, da en mand henvendte sig til ham og spurgte, om han ville sælge sin bil, hvilket manden ikke var interesseret i. Manden opdagede kort tid efter, at han manglede sin pung, som han havde haft i sin ene baglomme.

Gerningsmanden beskrives som:

Mand med anden etnisk baggrund end dansk, 42-45 år, ca. 180 cm høj med kort, sort hår. Han var iført mørke bukser, en lyseblå skjorte og var iført solbriller.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.

Fredag den 8. juni kl. 19.55 blev en 58-årig mand fra Glostrup sigtet for spirituskørsel, da en patrulje bragte ham til standsning på en knallert på Paul Bergsøes Vej i Glostrup. Manden blev anholdt og kørt til Albertslund Politigård for blodprøveudtagelse, hvor han delvist erkendte forholdet.Lørdag den 9. juni kl. 21.23 blev en personbil bragt til standsning på Brøndbyvester Boulevard i Brøndby. Føreren af bilen, en 20-årig kvinde fra Taastrup, blev i forbindelse med standsningen sigtet for kørsel uden førerret, da hun tidligere er blevet idømt kørselsforbud. Kvinden erkendte forholdet.Søndag den 10. juni kl. 01.07 erkendte en 31-årig mand fra Brøndby, at han var påvirket af euforiserende stoffer, da en patrulje bragte ham til standsning på Brøndbyøstervej i Brøndby. Manden blev anholdt og kørt til politigården i Albertslund for kontrollerende blodprøver.Søndag den 10. juni kl. 03.49 modtog vagtcentralen en anmeldelse om, at der var ild i flere biler på en parkeringsplads på Guldborgvej i Brøndby Strand, hvorfor en patrulje blev sendt til stedet. Brandvæsnet var i gang med slukningsarbejdet, da politiet ankom og gik i gang med at afspærre og afsøge området. Årsagen til branden efterforskes fortsat.Tirsdag den 12. juni kl. 21.25 bragte en patrulje en personbil til standsning på Motorring 3, da vagtcentralen havde modtaget anmeldelser om, at bilen var stjålet. Føreren af bilen, en 25-årig mand fra Hvidovre, blev i forbindelse med standsningen sigtet for tyveri af bilen, ligesom han blev sigtet for at have monteret andre nummerplader på køretøjet. Manden blev ligeledes sigtet for narkokørsel og for kørsel i frakendelsestiden. Manden blev kørt til politigården i Albertslund for at få udtaget kontrollerende blodprøver. Han erkendte alle forholdene.Tirsdag den 12. juni kl. 22.30 modtog vagtcentralen en anmeldelse om, at der var brand i flere knallerter på Kisumparken i Brøndby Strand, og at flere, unge drenge var blevet set løbe fra stedet. En patrulje ankom til stedet og evakuerede beboere fra nærliggende lejligheder og afspærrede det omkringliggende område, så brandvæsnet kunne gå i gang med slukningsarbejdet, da de kort tid efter ankom til stedet. Branden efterforskes som påsat.