Elever debuterede som forfattere

Cirka 350 elever fra 0. klasserne i Brøndby har været med til at skrive bog. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. I flere måneder har forfatteren Hans Laurens og de mindste skolebørn i Brøndby arbejdet med historier. Torsdag udkom deres fælles bog og der var forfatterfest i Kulturhuset Brønden

Af Heiner Lützen Ank

Torsdag var der fest i Kulturhuset Brønden. Den dag fejrede 0. klasserne i Brøndby og forfatteren Hans Laurens, at deres fælles bog, Robotelefanten, er udkommet.

Siden februar har Hans Laurens været rundt på skolerne i byen for at samle historier, fortælle historier og tale om historier med børnene.

Det er der nu kommet en bog ud af, der indeholder 14 historier, en fra hver klasse.

Børnenes dag

Da de mange forfattere, cirka 350, mødtes for at fejre bogen, blev der danset, sunget og læst op af bogen.

I talen til de sine medforfattere sagde Hans Laurens blandt andet:

– Den her dag er jeres dag. Det er jer, vi fejrer. I har alle været fulde af gode idéer, og det har været dejligt at høre jeres sjove og skæve idéer. Tak skal I have.

Dina har været med i projektet og hendes historie er på én og samme tid uhyggelig og god:

– Jeg har skrevet en historie om en god ven. Men historien er også uhyggelig. Der er for eksempel uhyggelige klovne i den.