Elever så på kunst med klovne

To klasser fra Vallensbæk har netop haft fernisering på deres udstilling på Arken. I den anledning var forældrene inviteret med. Foto: Julie Smed Jensen

VALLENSBÆK. To klasser fra Vallensbæk har netop haft fernisering på egen kunstudstilling på Arken. Der var fokus på verden set fra klovnens perspektiv

Af Heiner Lützen Ank

To eftermiddage i slutningen af maj havde skoleelever fra Vallensbæk inviteret deres forældre til fernisering på Arken.

3. klasserne fra Egholmskolen havde inviteret til fernisering onsdag den 23. maj og 4. klasserne fra Vallensbæk skole havde inviteret til fernisering torsdag den 31. maj.

Ferniseringen var afrunding på forløbene Laboratorium for kreativ læring, som klasserne havde været del af og som har involveret flere undervisningsgange.

Værter for forældrene

Med et slag på en gong-gong blev der ro i salen, og så bød personalet fra Arken-undervisning velkommen.

De fortalte om processen med elever, kunstværker, kroppe, dialoger, laboratorie-tid på skolerne og laboratorie-tid på Arken, og personalet fremhævede, at forløbet også havde været inspirerende for dem.

Herefter var det tid til at se Arkens kunstværker og se Krea-rummet, hvor eleverne udstillede.

Blandt de værker, elverne havde skabt, var farverige billeder med inspiration fra kunstneren Ugo Rondinone.

Han har blandt andet skabt det farverige kunstværk Seven magic mountains, der står i Nevada ørkenen udenfor Las Vegas i USA.

Med inspiration fra dette kunstværk havde eleverne selv skabt farverige bjerge og positurer med sten såvel som med egne kroppe iklædt farvestrålende materialer.

Med klovn på museum

Netop Ugo Rondinones kunstværk med klovne, som er udstillet på Arken i 2018, har dannet ramme om forløb ved at udforske mødet med klovnenes verden iklædt farverige strømper.

Eleverne har således kravlet, ligget, siddet og gået rundt blandt de mange klovne. Alt det, man troede, man ikke må på et kunstmuseum, har været muligt, når eleverne har udforsket klovnenes verden.

Ugo Rondinone har ligeledes et regnbue-kunstværk udstillet på Arken, og eleverne har skrevet til regnbuen. Hvilke spørgsmål vil man gerne stille til en regnbue.Hvorfor er vi opdraget til at forstå en regnbue med så meget magi?

Fra 2016 til 2019 har de tre folkeskoler i Vallensbæk Kommune et samarbejde med Arken om Laboratorium for kreativ læring. Et samarbejde, der sker indenfor rammen Åben Skole.

Med Laboratorium for Kreativ Læring vil Arken i samarbejde med folkeskoler i Ishøj, Brøndby, Høje Taastrup, Vallensbæk og Greve kommuner udvikle en model for, hvordan kulturinstitutioner kan være med til at styrke Åben Skole