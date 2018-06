Elever sjippede om kap

5. klasserne i Vallensbæk har netop afholdt sjippekonkurrence. Foto: Nicky Persson

VALLENSBÆK. Igen i år har der været afholdt sjippekonkurrence på tværs af 5. klasserne i Vallensbæk. Egholmskolen løb med sejren

Af Heiner Lützen Ank

Sjippekonkurrencen Vi Sjipper foregår i et frikvarter på de tre skoler i Vallensbæk, hvor der bliver konkurreret i at sjippe bue. I konkurrencerne konkurrerer eleverne om, hvor mange gange, hver enkelt elev kan hoppe igennem sjippetorvet.

Først på ét ben, derefter ved at snurre rundt om sig selv og til sidst i freestyle-disciplinen.

Den samlede vinder blev 5.b fra Egholmskolen, som især brillerede i freestyle-delen.

Der gives også point for holdånd, hepning og udklædning.

Det er andet år, der bliver afholdt Vi Sjipper på kommunens skoler.