En blå og en grøn blev til to røde

DEBAT.

Af Marlene Frandsen (V), medlem af Kommunalbestyrelsen

Lars Thomsen blev ekskluderet af både byrådsgruppen i Venstre og af partiets lokalafdeling, med god grund.

I Folkebladet kunne man læse en længere tårevædet vise fra Lars Thomsen, hvoraf det meste var hans egen fordrejede udlægning af forløbet, og hvor det eneste faktuelle efterfølgende viste sig at være skrub forkert, hvilket en professor i kommunaløkonomi kunne slå fast. Enten vidste Lars Thomsen bedre, og så er hans moral en kompleks størrelse, eller også forstår han ikke, hvordan den kommunale økonomi er skruet sammen.

Det er hertil kritisabelt, at Lars Thomsen peger på en personalesag som en af grundene til konflikten i Venstre. Det er utilstedeligt og vidner i den grad om Lars Thomsen manglende respekt for andre mennesker. Ingen kan jo pga. tavshedspligten og anstændigheden åbne den diskussion.

Lars Thomsen har fra starten kørt sit eget løb, og har tidligt i processen planlagt sit exit. Han søgte hele tiden konflikten i håbet om, at gruppen til sidst ville ekskludere ham, så han kunne få offerrollen. Det nye samarbejde hilses da også velkommen af formanden for SF i Glostrup. Dan Kornbek Christiansen følger efter Lars Thomsen over i rød blok, og ser stort på konstitueringsaftalen, selvom han på intet tidspunkt har udtrykt utilfredshed med samarbejdet med Venstre og DF.

Lars er tidligere formand for De Konservative i Glostrup og er derfor ret afslappet med sådan at shoppe. Hvad Dan Kornbek Christiansens motiver er, står nok for nogen noget uklart. Der tegner sig et billede af en konservativ Dan Kornbek Christiansen, der ikke er bleg for at løbe fra aftaler.

Hvordan de to kan gøre sig forhåbninger om at føre borgerlig politik med rød blok, må de selv forklare. Men vælgerne må undre sig.

Vi andre vil arbejde på at finde en løsning, så borgerne i Glostrup ikke efterlades i et politisk klatmaleri de næste tre og et halvt år.

Svar 1

Af Lars Thomsen, Bylisten, Formand social, sundhed og seniorudvalget

Lad mig først korrigere: Jeg har ikke været formand for De Konservative i Glostrup, men for Konservative Ungdom. Dét er i hvert fald ikke en fordrejet udlægning. Det er resten heller ikke, men det er klart, at det jo er min udlægning. Så kan man jo tro på det eller lade være.

Det er dog et faktum, at jeg er blevet smidt ud af Venstre, fordi jeg tillod mig at have nogle selvstændige meninger om Bymidten, herunder de store trafikale udfordringer, en så voldsom udbygning som den planlagte vil give. Jeg har også tilladt mig at have en anden holdning i andre væsentlige sager, men sådan er jeg jo bare.

Jeg har fra min første dag i lokalpolitik stået ved mine holdninger og overbevisninger. Det har blandt andet ældreområdet i Glostrup nydt godt af, og det ønsker jeg at fortsætte med. Derfor var valget mellem at forlade lokalpolitik eller starte Bylisten ikke vanskelig.

Da jeg er træt af den blokpolitik, der bliver ført landspolitisk og lokalt, er Bylisten tværpolitisk med én prioritet: Det bedste for Glostrup.

At en blå og en grøn blev til to røde er dermed en total forkert konklusion. Det er ikke et rødt samarbejde. Det er et samarbejde, der spænder hen over midten, for at gøre det bedste for Glostrup.

Hvis det i øvrigt er så forfærdeligt at samarbejde med Socialdemokratiet, undrer det mig, at Venstre tilbød min formandspost for ældreområdet samt politisk samarbejde til netop Socialdemokratiet for ganske få uger siden. Hvis Socialdemokratiet havde sagt ja til Venstre, er jeg sikker på, at dit læserbrev havde været en ros til borgmesteren for hans evne til at lave politik ind over midten. Men når jeg gør det samme, så shopper jeg rundt.



Svar 2

Af Dan Kornbek Christiansen (K), formand for Kultur- og Fritidsudvalget, formand for Glostrups Konservative Vælgerforening

Det Konservative Folkeparti er til at regne med.

Vi konservative i Glostrup er borgerlige stemmer, der arbejder og samarbejder. Vi går målrettet efter indflydelse samt at skabe forbedringer og resultater for hele Glostrup.

Vi gik til valg på en række klare konservative og lokale mærkesager samt det, at en borgerlig skulle være borgmester.

Vi har leveret på samtlige punkter, og vi har opfyldt og overholdt konstitueringsaftalen, men så betyder internt fnidder, ballade, magtkampe og kaos i Venstre, at de sætter det borgerlige flertal over styr.

Med Venstres eksklusion af Lars Thomsen trak Venstre det borgerlige flertal og samarbejde ud med badevandet.

Derudover har borgmesteren ikke ville garantere, at konstitueringsaftalen står ved magt. Han ville i stedet “orientere sig i den nye politiske situation”. Vi konservative kunne enten sidde på sidelinjen de næste tre et halvt år eller deltage i et samarbejde, der giver indflydelse.

De Konservative lægger vægt på, at borgmesteren i en mail skrev, at konstitueringsaftalen kun ”umiddelbart” stod ved magt og at “Venstre ville forholde sig til den nye situation”.

For mig er der ikke noget, der hedder umiddelbart. Enten har man en aftale, eller også har man ikke. Vi har leveret på de løfter, vi gav, og de aftaler, vi indgik før og efter valget.

Vi har ikke skiftet til rød blok, vi er stadig konservative, men vi har nu valgt det brede samarbejde. Jeg føler, at det er det rigtige, politik er langt mere end matematik og regneark for mig.

Det Konservative Folkeparti er nu det eneste borgerlige parti, der har indflydelse på økonomien og den politik, der vil blive ført i Glostrup de næste tre et halvt år. V og DF havde hverken viljen eller evnen til et bredt samarbejde.