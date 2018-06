En dag med fokus på historien

Der blev i slutningen af maj afholdt Historiens Dag på Brøndbyøster Skole. Foto: Steen Larsen

BRØNDBY. Frivillige og skoletjenester fra Vestegnen var for et par uger siden samlet på Brøndbyøster Skole til Historiens Dag

Af Heiner Lützen Ank

Historiens Dag, som netop har været afholdt på Brøndbyøster Skole, er et initiativ, som Niels Jelsbak og Anne Kirstine Hjardemaal Mikkelsen fra Skoletjenesten i Brøndby Middelalderlandsby, står bag.

Tanken var at skabe en historiefestival, hvor skoletjenester og frivillige fra Vestegnen kunne deltage. Igennem lege, hands-on aktiviteter og formidling skulle historien gøres spændende og relevant for eleverne.

Bygget op om tidslinje

Dagen foregik på Brøndbyøster Skole for skolens mellemtrinselever.

Fra tidlig morgen blev der sat telte op, tændt bål og gjort klar til eleverne.

En lang tidslinje var centrum for den historiske fortælling om Brøndby fra stenalderen og op til 2. verdenskrig.

Rundt om tidslinjen kunne eleverne blandt andet besøge et arkæologisk stenalderværksted, slås til ridder som i middelalderen og hamre teser op som i reformationen.

Øget fokus på faget

Ifølge initiativtagerne til Historien Dag, Niels Jelsbak og Anne Kirstine Hjardemaal, er historie flere steder et overset fag, hvilket de finder ærgerligt, da mange elever, ifølge deres oplevelse, er meget interesseret i fortiden.

Eleverne mangler således, mener Niels Jelsbak og Anne Kirstine Hjardemaal, ofte et historisk overblik og kendskab til egen lokalhistorie. Eleverne har svært ved at forstå, at de selv og deres lokalmiljø har en historie.

Det er ærgerligt, når Vestegnen ifølge Niels Jelsbak og Anne Kirstine Hjardemaal bugner af historie, og der derfor er rig mulighed for at inddrage elevernes egen lokalhistorie og gøre den relevant og mere forståelig.

De to initiativtagere understreger i denne forbindelse, at der findes mange gode skoletilbud, som skolerne kan benytte.

Noget Historiens Dag netop skulle gøre lærere og elever opmærksomme på.

Fortsætter arbejdet

Arbejdet med at gøre historie sjovt og synligt arbejder Middelalderlandsbyen videre med i 2018.

Derfor håber Niels Jelsbak og Anne Kirstine Hjardemaal Mikkelsen også, at Historiens dag bliver en fast begivenhed fremover, som flere skoleelever kan få glæde af.

Desuden vil der rundt omkring Middelalderlandsbyen blive opsat en permanent sansesti, som formidler Danmarkshistoriens tidsperioder.

Stien vil, understreger Niels Jelsbak og Anne Kirstine Hjardemaal Mikkelsen, kunne bruges aktivt af både lærere i historiefaget og af borgere, der ønsker en oplevelse og få mere viden om deres lokale historie.

Deltagere på Historiens Dag var Middelalderlandsbyen, samt frivillige fra venneforeningen, Produktionsskolen i Brøndby, Albertslund Vikingelandsby, Brøndbyøster Kirke, Brøndbyvester Møllelaug, Forstadsmuseet, Forhistorisk arkæolog Anne Mikkelsen og Niels Jelsbak, Formidler og ansvarlig for skoletjenesten i Middelalderlandsbyen