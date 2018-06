Flere podieplaceringer i Gokart

SPORT. Det blev til masser af medaljer til Børnenes Gokart Klub fra Brøndby, da de var med til 2. runde af Dansk Super Kart

Af Jesper Ernst Henriksen

2. afdeling af Dansk Super Kart (DSK) 2018 blev afviklet i weekenden, hvor Børnenes Gokart klub (BGK) deltog i tre klasser: Cadett Mini, Cadett Junior og OK Junior.

I Cadett Mini debuterede BGK’eren Romeo Haagh i DSK-Serien. Romeo Haagh kørte et flot debutløb og sluttede som nr. 5. finalen.

I Cadett Junior havde BGK seks kørere med og som det plejer, så var det garanti for spændende løb med masse overhalinger og tætte dueller, men også igen på denne bane blev BGK’erne ramt af tekniske defekter og karting accidents, hvor det blandt andet gik udover Jonathan Weywadt, Karl Birkebæk, Christian Dannemand Jørgensen og Marcus Skjellerup.

BGK’erne Magnus Nordal Terkildsen og Anton Saugmann Güllich satte en hæsblæsende slutspurt ind fra midten af feltet i de sidste omgange i finalen og nåede op til de to førende, hvor en af deres teamkammerater, Elias Olsen befandt sig i en tæt duel med Valdemar Aggerholm Kasting om sejren – Så omringede de tre ”Orange” den ”Røde”. Magnus Nordal Terkildsen kørte over målstregen som nr. 3 og Anton Saugmann Güllich nr. 4, dog fik Anton Saugmann Güllich en trykket snude i kampens hede, derfor måtte Anton Saugmann Güllich indkassere 10 sekunders straf og trillede ned som nr. 10 i finalen. BGK fik fire kørere i top ti i finalen. I den samlet stilling fører BGK’eren Marcus Skjellerup stadig DSK-Serien med 12 points forspringet ned til nummer to. Og BGK har fire kørere med i top ti i den samlede stilling.

I OK Junior var kampen om top to hele weekend i alle heats, prefinalen og finalen en kamp mellem BGK’eren William Wulf og Julie Feike Friis, med mange flotte overhalinger og tætte kørsler fra de to. William Wulf havde Pole Position og førte finalen fra starten indtil det sidste sving, så satte Julie Feike Friis det sidste angreb ind og Julie Feike Friis overraskede dermed alle med at vinde finalen.