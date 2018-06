Fokus på mandlig sundhed

Onsdag kan fædre og børn komme med til vildmandsfest i Vallensbæk Mose. Foto: Vallensbæk Kommune

VALLENSBÆK. I denne uge sætter Vallensbæk Kommune sammen med resten af Danmark fokus på mænds sundhed. Det sker, når den nationale sundhedsuge Mens Health Week 2018 løber af stablen

Af Heiner Lützen Ank

I Vallensbæk er alle fædre inviteret til at være aktive med deres børn i daginstitutionerne, når de henter.

Konceptet hedder Far henter og går ud på, at de voksne i daginstitutionerne skaber nogle spændende rammer, hvor far og barn kan være aktive sammen om eftermiddagen. Formålet er at få fædrene til at tænke mere over egen sundhed, være aktive og bidrage til børnenes motoriske udvikling.

Fars Vildmandsfest

Onsdag den 13. juni kl. 16.30 er alle fædre i Vallensbæk med børn i 4.-9. klasse inviteret til Fars Vildmandsfest nær Spisestedet Mosen i Vallensbæk.

Her kan de enten bygge en tømmerflåde eller lave mad over bål sammen med andre fædre og børn i ægte vildmandsstil, og de kan udfordre hinanden i forskellige vildmandslege.

Det er gratis at deltage i vildmandsfesten – på hjemmesiden www.vallensbaek.dk/sundhedsuge kan man læse mere og tilmelde sig