Frikirke i 25 år

Vaffelbagningen var meget populær. Foto: Glostrup Frikirke

GLOSTRUP. Glostrup Frikirke er blevet 25 år. For de mange gæster, der var med til at fejre dagen, er kirken et åndeligt ståsted

Af Jesper Ernst Henriksen

Den 23. maj kunne Glostrup Frikirke fejre 25 års jubilæum. Det blev fejret søndag 27. maj i smukt dansk sommervejr. For at gøre opmærksom på begivenheden var der flagstænger med Dannebrog, der var en rød løber og udenfor stod frivillige og bagte vafler med syltetøj og flødeskum, hvilket var meget populært blandt gæster og forbipasserende.

Inde i kirken havde der først været gudstjeneste, der denne søndag blev kaldt ”en festgudstjeneste”. Senere var der også plancher af flamingo­plader, der viste, hvilke aktiviteter, der foregår i kirken.

Samlet var der omkring 100 gæster på dagen.

– Der var hilsener fra andre frikirker, som blev læst højt, billeder fra de 25 år der er gået blev vist på væggen, lige fra dengang bygningen blev købt, alt arbejdet med at sætte den i stand, folk så sig selv som de så ud for 25 år siden, der var mange muntre minder, men også eftertænksomme øjeblikke, der var mange som ikke længere er blandt os. En mikrofon blev sendt rundt med spørgsmålet hvad kirken havde betydet for dem, og det gennemgående svar var: et åndeligt ståsted, et åndeligt hjem, fællesskab med andre kristne, fortæller Margrethe Kirkegaard, der er frivillig i kirken.