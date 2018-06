Glostrup Festival kan booke bands tidligere

Når Glostrup Festival i fremtiden skal booke kunstnere som Lis Sørensen, kan de gå tidligere i gang. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. I fremtiden kan Glostrup Kommune begynde at booke bands allerede året inden, Glostrup Festival skal holdes

Af Jesper Ernst Henriksen

Til sommer spiller musikken på Glostrup Festival for 3. gang. Det ser dermed ud til at blive en fast tradition, og der er da også et fast beløb på budgettet til at afholde Glostrup Festival hvert år.

Teknisk set har administrationen ikke lov til at gå i gang med at booke bands, før 1. januar. Det blev ændret på kommunalbestyrelsens møde i marts, hvor det blev besluttet, at arrangørerne kan gå i gang med at booke et år i forvejen og bruge op til 300.000 kroner på forhånd.

Fordelen er, at mange af de populære bands får fyldt deres kalender op tidligt, og at prisen på at booke et band kan stige, hvis det pludselig bliver mere populært på grund af at stort radiohit.

Ulempen er selvfølgelig, at kommunalbestyrelsen så ikke efterfølgende kan spare Glostrup Festival væk.

– For os har det været vigtigt, at give administrationen de bedst mulige rammer for at kunne arrangere Glostrup Festival. Derfor er vi glade for, at der er opbakning til, at man kan disponere over de 300.000 kroner, så man kan få de bands og indgå de aftaler, der sikrer, at Glostrup Festival også i fremtiden vil være samlingssted for Glostrups borgere, sagde Dan Kornbek Christiansen (K), formand for Kultur- og Fritidsudvalget.