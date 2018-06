Glostrup Kommune ansætter ny direktør

Martin Roed er ny direktør i Glostrup Kommune. Foto: Glostrup Kommune

GLOSTRUP. Kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune besluttede onsdag aften at ansætte Martin Roed som ny direktør med ansvar for Miljø og Teknik samt Sundhed og Velfærd

Af Jesper Ernst Henriksen

Martin Roed kommer til Glostrup fra en stilling som vicedirektør i Frederiksberg Kommune, hvorfra han har en solid erfaring med sundheds-, velfærds-, social- og arbejdsmarkedsområdet gennem otte års ansættelse.

Forud for dette har Martin Roed blandt andet været ansat en årrække i Høje-Taastrup Kommune og har også ledelseserfaring derfra. Igennem sine kommunale ansættelser har han haft relevant kontakt med flere af de områder, der varetages på miljø- og teknikområdet.

Borgmester John Engelhardt (V) udtaler i forbindelse med ansættelsen af Martin Roed:

– Jeg er yderst tilfreds med, at vi til stillingen som direktør fik et meget kvalificeret ansøgerfelt, og at vi ud af dette felt har ansat en person med en stærk profil, både fagligt og ledelsesmæssigt. Martin Roed vil samtidig passe rigtigt godt ind i den direkte og uformelle arbejdsform, vi holder af i Glostrup.

Martin Roed siger:

– Jeg ser frem til at blive en del af en ambitiøs kommune, hvor man er tæt på borgere og politikere, og jeg glæder mig til at bidrage til at udfolde Glostrups mange potentialer med ledere og medarbejdere i organisationen.

Martin Roed blev valgt ud af et felt på 52 ansøgere. Han har første dag på jobbet i Glostrup Kommune 1. august 2018.