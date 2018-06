Grundlovsmøde i Brøndby: Folkestyre er samarbejde

BRØNDBY. Hos Socialdemokratiet i Brøndby var der grundlovsdag fokus på samarbejde og en mulig mindretalsregering

Af Heiner Lützen Ank

Socialdemokratiet i Brøndby holdt deres grundlovsfest i Brøndbyvester Stræde. Her talte Kent Max Magelund (S), borgmester, Jesper Clausson, regionsrådsmedlem og Mattias Tesfaye, medlem af Folketinget.

På mødet var der fokus på Socialdemokratiets melding om, at de efter næste valg vil danne en mindretalsregering, hvis de altså får mulighed for at danne regering.

Et tema Mattias Tesfaye sammenfattede på følgende måde:

– Socialdemokratiet går til valg med tre ambitioner. Vi ønsker at styrke den sociale retfærdighed. Der er for mange borgere, der er klemt i systemet og har brug for en hjælpende hånd. Vi ønsker, at Danmark igen skal være en grøn stormagt. Det betyder en stærkere satsning på omlægning til vedvarende energi. Og endelig ønsker vi at fastholde en kontrolleret indvandring til Danmark. Sådan at vi har styr på, hvor mange der kommer hertil og hvem der får opholdstilladelse. Socialdemokratiet samarbejder allerede i dag tæt med de fleste partier om en eller to af vores ambitioner. Men der er ikke noget parti, som vi deler alle tre ambitioner med. Heller ikke De Radikale. Desværre. Derfor har vi valgt at fortælle danskerne, at Mette Frederiksen vil forsøge at danne en rent socialdemokratisk regering, hvis danskerne ønsker at magten skal skifte.

Mattias benyttede lejligheden til at sende De Radikale en særlig hilsen:

– Jeg vil godt understrege at vi i dagligdagen har et godt samarbejde med De Radikale på flere politiske områder. Jeg arbejder selv meget tæt sammen med De Radikale omkring uddannelsespolitikken, hvor vi deler mange af de samme synspunkter. Det samme gælder på miljø og klimaområdet. Men vi må også erkende, at det ikke var tilfredsstillende for os socialdemokrater at De Radikale, ikke ville hjælpe de mange danskere der mistede dagpengeretten, sidst vi var i regering sammen. Ligesom vi er nødt til at sikre os, at en socialdemokratisk statsminister kan håndtere en eventuelt ny stor tilstrømning af asylansøgere uden at skulle sidde i rundkreds med De Radikale og diskutere helt grundlæggende uenigheder. En regering skal kunne regere. Derfor har vi truffet denne beslutning.