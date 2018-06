Historier fra arkivet

Vi har været en tur i vores arkiver og har fundet lidt gamle historier frem. Historierne kan være forkortet af redaktionen. Husk at du også kan komme forbi og finde de gamle aviser, hvis der er noget du lige står og mangler.

Af Mette Agner Clausen

22. juni 1988

Hidtil største arrangement hos Vallensbæksejlere

Stort sejlsportsstævne 23.-26. juni

vallensbæk. JDM 1988 – Europa-, Laser- og Flipperjoller.

Vallensbæk Sejlklub er i år arrangør af JDM for ovennævnte bådtyper, som foregår i farvandet ud for Vallensbæk Havn i dagene 23.-26. juni. Omkring 110 joller ventes tilmeldt stævnet, som hermed bliver sejlklubbens hidtil største.

Sejlerne ankommer og kontrolmåling udføres i løbet af eftermiddagen og aftenen torsdag den 23., som er Sankt Hans aften. Kl. 20 vil Vallensbæks borgmester Poul Hansen og Vallensbæk Sejlklub byde deltagerne velkommen.

Det foregår i lokalerne på 1. sal i klubbens dejlige klubhus. For klubben er det en særlig glæde, et lokalt firma er gået ind som hovedsponsor for stævnet. Det er EDB-firmaet Berg & Boldrup, Brøndby, som har ydet et stort beløb til stævnets afvikling.

Det første startskud går om fredagen kl. 10 og seks sejladser søges gennemført frem til søndag eftermiddag efter planen, men opnås ikke mindst fire af disse, tages mandagen også i brug.

Forplejningen står frivillige fra sejlklubben for, og deltagerne har mulighed for at campere omkring havnen.

17. juni 1998

Politielever ude i det virkelige liv

Syv elever fra politiskolen i Brøndbyøster var i onsdags ude for at lære at standse biler i en færdselskontrol

BRØNDBY. – Goddag, må jeg gerne se Deres kørekort?

Sådan lyder det typisk, når en færdselsbetjent henvender sig til en bilist, og netop sådan lød det i onsdags, da syv elever fra politiskolen i Brøndby var ude for at lære at standse biler i en færdselskontrol. Seancen foregik på den store parkeringsplads umiddelbart inden Nordre Ringvej krydser Jyllingevej.

De syv elever var dog ikke alene i marken. Med sig havde de politiassistenterne Mette Wittendorf og Poul Olsen, der lærte dem de grundlæggende teknikker, når man henvender sig til en medborger.

– De skal eksempelvis lære at se rigtigt på kørekortet, både om billedet passer til den fører, der rent faktisk sidder bag rettet, og om der er det lille mærke i plastic, som skal være der, fortæller Poul Olsen.

Også den måde man henvender sig til borgeren på, blev trænet.

– Det er vigtigt at få henvendt sig ordentligt, så man får en god dialog i gang. Det er meget individuelt blandt politifolk, om man vælger at sige du eller De, men personligt indleder jeg altid med De. Hvis den jeg taler til, så svarer tilbage med du, så slår jeg også over og siger du den modsatte vej, siger Poul Olsen.

Eleverne blev også instrueret i, hvad de skal kontrollere på køretøjet. Det handlede først og fremmest om lygter samt blink- og bremselys.

-rik

18. juni 2008

Glostrup får retten

Glostrup Kommune har købt den gamle Glostrup Ret på Dommervangen for 20 mio. kr. af Slots- og ejendomsstyrelsen

glostrup. Glostrups borgmester Søren Enemark (S) er godt tilfreds med købet.

Vi synes, det er en god pris. Bygningen er i supergod stand. Det er billige kvadratmeter, vi får på den måde, siger Søren Enemark.

Bygningen, der indtil 1. januar husede den gamle Glostrup Ret, er på 1.762 m2 og ligger på en grund på 6.900 m2.

Til sammenligning koster det i øjeblikket Glostrup Kommune 27 mio. kr. at bygge en ny daginstitution på 1.000 m2. Det er endnu ikke besluttet, hvad kommunen vil bruge den gamle retsbygning til.

– Der er mange gode forslag i spil. Men vi har ikke lagt os fast på noget, siger Søren Enemark, der ikke vil løfte sløret for forslagene.

Midlertidig børnehave

I øjeblikket fungerer retsbygningen som midlertidig institution for Daginstitutionen Perlen.

Institutionen var midlertidig flyttet til Børnehuset Nordlyset i Albertslund Kommune, mens deres institution blev ombygget.

Men som beskrevet i Folkebladet for nylig måtte børn og personale akut forlade Nordlyset, da det viste sig, at den var massivt angrebet af skimmelsvamp, som gav børn og voksne indeklimasyge.

Nu føler nogle af forældrene imidlertid, at de er rykket fra skimmelsvamp til giftgrund, fordi de ikke må lege på græsset omkring den gamle retsbygning. Der er nemlig forurening i jorden.

– Jeg føler, de er kommet fra skimmelsvamp til giftgrund. De har kun noget asfalt at lege på udenfor retsbygningen, siger forælder Helle Pedersen

