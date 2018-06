Hurtig i regnvejr

Aske Nygaard Bramming kører Formel 4. Foto: Bjarne Trier Nyby

SPORT. 3. løb i Formel 4, blev kørt på Ring Djursland den 9. og 10. juni, og det gik godt for Aske Nygaard Bramming

Af Jesper Ernst Henriksen

BGK’eren Aske Nygaard Bramming fik et godt udbytte af sit 3. løb i Formel 4 i kamp om DIF Danmarksmesterskabet 2018 i Formel 4. I træningen satte han hurtigste tid, i tidstagningen blev han nummer fire, i heat 1 blev det til en 3. plads og i heat 2 en 7. plads. I tredje og sidste heat var det blevet regnvejr, hvilket var guf for Aske Nygaard Bramming, han kom i mål som den første – men med et manglende sidespejl.

Aske Nygaard Bramming satte 46 points ind på kontoen og konsoliderede dermed sin 3. plads – kun to points efter nr. to i den samlede stilling.