John Engelhardt: Forhandlingerne trækker ud

John Engelhardt talte foran Byhistorisk Hus. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. John Engelhardt brugte sin grundlovstale til at sætte fokus på, hvad der skal ske i den nuværende valgperiode, hvor han og resten af flertallet endnu ikke har fremlagt en plan. Når den kommer, vil der muligvis stå alt fra dessert til de ældre til højest 22 elever i klasserne

Af Jesper Ernst Henriksen

Borgmester John Engelhardt havde i sin grundlovstale fokus på det lokale. Han startede med at takke de fremmødte, der primært var Venstre-medlemmer, for deres indsats under valgkampen.

– Trods Venstres tilbagegang langt de fleste steder, og desværre næsten massakrer i kommuner tæt på os, så fik vi fremgang og fik et godt valg med over 30 procent af stemmerne og ikke mindst bevarede vi borgmesterposten i en for Venstre landspolitisk turbolent tid. Alle, og det var mange, der bidrog til det flotte resultat, skal endnu en gang have en stor tak fra min side, sagde han.

Efter de to tidligere valg, der er endt med John Engelhardt som borgmester, er der relativt kort tid efter valget blevet fremlagt en plan for, hvad der skal ske, i de kommende fire år. Det er ikke sket endnu.

Planen var, at vi allerede nu havde et færdigt program for de kommende 3,5 år. Men forhandlingerne med de andre partier er af flere forskellige grunde trukket ud. Venstres gruppe har spillet ud med 39 punkter til programmet, sagde han.

Han gav otte eksempler:

– Vi vil have yderligere fokus på børn med særlige behov, specielt i relation til at sikre, at vi kommer hurtigere i gang med hjælpen. Vi vil give yderligere hjælp til kontanthjælpsmodtagere og hjælpe dem i job, specielt på de rigtige tidspunkter i deres forløb. Vi vil sikre, at vores valgløfte om at støtte småtspisende ældre bliver gennemført. Helt konkret gratis dessert til de ældre, der får leveret mad i hjemmet. Vi vil øge trygheden for borgerne i byens rum. Bedre belysning, bedre vedligehold, overvågning, fjernelse af graffiti etc. Vi vil arbejde for etablering af flere ældreboliger og ældreegnede boliger i kommunen, så for eksempel ældre fortsat kan blive boende i kommunen, også selvom de skal skifte til en anden bolig, sagde han blandt andet.