Karen Ellemann talte traditionelt

Karen Ellemann talte både her i Glostrup og i Vallensbæk. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP/VALLENSBÆK Karen Ellemann talte til Venstres grundlovsarrangement i Glostrup og til Det Konservative Folkepartis grundlovsarrangement i Vallensbæk. Hun talte om parallelsamfund, om ligestilling og om LGBTI rettigheder

Af Jesper Ernst Henriksen

Karen Ellemann holdt tale to gange på Vestegnen i går. Først på formiddagen var hun første taler til Venstres grundlovsarrangement foran Byhistorisk Hus i Glostrup og sidst på eftermiddagen til Det Konservative Folkepartis arrangement i Vallensbæk Havn.

Hendes grundlovstale var meget fokuseret på traditionelle emner om frihedsrettigheder og ligestilling.

– Vi har et demokrati, som er et af verdens bedste. Det er noget, som tidligere generationer har kæmpet for, det er dem, der har bygget det op, det er dem, der har plejet det og vi må ikke tage det for givet. Det kræver, at vi står vagt om demokratiet, står vagt om de værdier, som det danske samfund er bygget på. Der har vi alle sammen et ansvar for at tage de kampe, der skal til, for at Danmark vedbliver med at være et land med lige rettigheder for alle, der har ret til at være her. Alle uanset køn, seksualitet og etnicitet. Hvis vi ikke tager de kampe, så risikerer vi, at det hele smuldrer. Demokratiet har for alle os, der er her, været mere end en styreform, det har været en livsstil. Det er en ånd, vi er opflasket med, det er et sindelag, som gør, at vi debattere emner, som man måske ikke gør andre steder. Vi har brudt tabuer og vi har skabt fremskridt, og det skal vi blive ved med. Intet emne må være for tabubelagt til at tage op til debat, sagde hun blandt andet.

Parallelsamfund

Et af de meget debatterede emner over de seneste måneder, har været regeringens ghettoplan. Den talte Karen Ellemann også om.

– Der er områder af Danmark, hvor frisindet ikke flyder og hvor frihedsrettighederne ikke praktiseres. Hvor der føres en social kontrol, der betyder, at det ikke er op til den unge kvinde at vælge, hvem hun vil giftes med, eller hvilken uddannelse hun vil tage. Der er ingen af os, der ønsker et Danmark, hvor der føres parallelsamfund. Jeg ønsker et frit Danmark, hvor alle har friheden til at vælge det liv, som de ønsker, sagde hun.

Men det er ikke kun i parallelsamfund, der er mennesker, der ikke kan leve frit. For LGBTI (lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner og interkønnede) personer er der også udfordringer.

– Nok har man formelt frihed, til at leve det liv man ønsker, vi har jo en række grundlovssikrede rettigheder, men måske har man ikke altid reel frihed. En ting er loven, noget andet er holdningerne. Der er desværre stadig holdninger derude, som skal ændres, for at LGBTI personer kan opnå følelsen af reel ukrænkelig frihed uden frygt, sagde Karen Ellemann.

Karen Ellemann

Karen Ellemann er valgt til Folketinget for Venstre i Brøndbykredsen, der dækker Brøndby, Vallensbæk og Ishøj. Hun er tidligere minister og på nuværende tidspunkt gruppeformand for Venstre i Folketinget