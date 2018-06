VALLENSBÆK. Kommunalbestyrelsen i Vallensbæk og kommunaldirektør Lars Hansen er blevet enige om at stoppe samarbejdet

Af Heiner Lützen Ank

”En enig kommunalbestyrelse i Vallensbæk Kommune har på deres møde i dag torsdag den 14. juni 2018 tiltrådt en aftale om, at Lars Hansen fratræder efter gensidig aftale med Vallensbæk Kommune efter fem års ansættelse som kommunaldirektør.”

Sådan hedder det i en meget kortfattet pressemeddelelse, som Vallensbæk Kommune udsendte i sidste uge.

En pressemeddelelse, der er underskrevet af Henrik Rasmussen (K), borgmester, Søren Wiborg (S), viceborgmester og Kenneth Kristensen Berth, gruppeformand for Dansk Folkeparti.

Intet yderligere

Hvad der ligger til grund for, at samarbejdet ophører efter fem år, bliver ikke tydeligere, da Folkebladet taler med de tre politikere.

– Jeg må ikke sige noget. Det er en del af aftalen, siger Henrik Rasmussen til spørgsmålet om, hvorfor Vallensbæk Kommune nu skal have ny kommunaldirektør.

Stort set det samme lyder fra Søren Wiborg:

– Vi bakker op om den gensidige aftale. Det er alt, hvad jeg kan sige.

Kenneth Kristensen Berth er den af de politikere, der har lyst til at sætte flest ord på:

– Alt hvad jeg kan sige er, at vi bestemt ikke bakkede op om at ansætte den nu tidligere kommunaldirektør.