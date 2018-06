Kommunaldirektørs fyring koster knap tre mio. kr.

VALLENSBÆK. Det koster Vallensbæk Kommune lige i underkanten af tre mio. kr., at samarbejdet med den tidligere kommunal­- direktør måtte stoppe. Desuden viser aktindsigt, at der ikke har været påtaler af kommunaldirektørens arbejde

Af Heiner Lützen Ank

Som Folkebladet kunne fortælle i sidste uge, så har en enig kommunalbestyrelse valgt at opsige samarbejdet med nu tidligere kommunaldirektør Lars Hansen. Derfor har de to parter, som det hed i sidste uges avis, indgået en fælles aftale, der beskriver betingelserne for ophøret af samarbejdet og som samtidig bevirker, at ingen af parterne ønsker at udtale sig om de nærmere omstændigheder.

Knap tre mio. kr.

Derfor har Folkebladet bedt om, og fået, aktindsigt i den fratrædelsesaftale, der er indgået mellem Vallensbæk Kommune og Lars Hansen.

Af aftalen fremgår det, at Lars Hansen fratræder sin stilling ved udgangen af juni måned 2019, men at han fritstilles med virkning fra 1. juli 2018.

Desuden kan man læse, at ud over den løn, Lars Hansen skal have frem til udgangen af juni 2019, så modtager han oveni en godgørelse, der svarer til et års løn.

Folkebladet har spurgt Vallensbæk Kommune, hvad det svarer til i kroner og ører, og ifølge kommunen, er de samlede udgifter for kommunen i forbindelse med Lars Hansens fratrædelse 2.869.555 kr.

Næppe noget forkert

Som nævnt har politikerne ikke lyst til at uddybe overfor Folkebladet, hvorfor samarbejdet med Lars Hansen har været nødt til at stoppe.

Men en anmodning om aktindsigt i de disciplinære reaktioner, der måtte være for Lars Hansens vedkommende, viser, at der ikke har været nogle disciplinære reaktioner.

Med andre ord, så har Lars Hansen ikke lavet så graverende fejl, at han har fået påtale for det.

Der er således, ud fra det lille indblik i sagen, Folkebladet kan få, ikke umiddelbart noget, Lars Hansen har gjort forkert, som retfærdiggør et ophør af samarbejdet. Der må altså ligge andre årsager til grund.

Kendte aftale

Sidste uges tavshed fra politisk side er stadig til stede, da Folkebladet spørger de tre partier, hvad de siger til beløbet og dets størrelse.

Således siger Søren Wiborg fra Socialdemokratiet:

– Kommunaldirektøren har haft en kontrakt. Det har vi vidst hele tiden, så vi var godt klar over, hvad et eventuelt ophør af samarbejdet ville koste. Hvor vidt det er et stort eller lille beløb, vil jeg ikke forholde mig til.

Søren Wiborg har heller ikke lyst til at kommentere spørgsmålet om de ikke-eksisterende disciplinære reaktioner:

– Det har jeg ingen kommentarer til.

De andre bør forklare

Kenneth Kristensen Berth fra Dansk Folkepartis eneste kommentar til beløbet er:

– Det er sindsygt mange penge. Men vi bakkede i sin tid ikke op om kontrakten, så jeg synes ikke, vi i modsætning til de øvrige partier, har et forklaringsproblem.

Hvorvidt Lars Hansen konkret har gjort noget, der berettigede et ophør af samarbejdet, ønsker Kenneth Kristensen Berth ikke at svare på:

– Det har jeg ingen kommentar til.

Sådan er spillereglerne

Heller ikke Henrik Rasmussen (K), borgmester, har lyst til at gå i detaljer:

– Det er sådan aftalen er. Det er spillereglerne. Hvorvidt det er mange penge, vil jeg lade andre vurdere.

Til spørgsmålet om de manglende disciplinære reaktioner, siger Henrik Rasmussen:

– Det kan jeg ikke kommentere på.

Det eneste uddybbende, Henrik Rasmussen har at tilføje, er i forhold til Kenneth Kristensen kritik af, at det er de øvrige partier, der i sin tid valgte Lars Hansen:

– Det er rigtigt. Det vil jeg ikke løbe fra. Men der var enighed om at bringe samarbejdet til ophør.

Proces sat i gang

Nyheden om at samarbejdet med Lars Hansen stoppede, slap ud den 14. juni. De lokale politikere har imidlertid ikke brugt lang tid på at gennemtænke rekruteringsprocessen i forhold til at finde en ny kommunaldirektør.

For allerede den 20. juni mødtes Økonomiudvalget, hvor alle tre partier er med, for at igangsætte processen med at finde en ny kommunaldirektør.