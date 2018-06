Lokal gulddans

To glade vinderhold fra Henckell Dans i børne- og juniorrækken ved SM i disco-formation. Foto: CP Fotografi

SPORT. Henckell Dans deltog ved Danmarks- og Sjællandmesterskaberne i disco og hiphop i Brøndby Hallen i pinsen, og det gik godt

Af Heiner Lützen Ank

DM i disco og hiphop foregik i pinsen i Brøndby Hallen, hvor cirka 2000 dansere udfoldede deres danseglæde både lørdag og søndag.

Og den lokale danseskole, Henckell Dans, gik ikke tomhændede hjem. Det blev således til ni guldmedaljer, syv sølvmedaljer og seks bronzemedaljer.

Endvidere deltog Henckell Dans ved Sjællandsmesterskaberne for formations dans, hvor Henckell Dans stillede med tre formationer: disco børn Power Girls, disco junior Vipers og hip hop børn Young Rebels, som alle vandt guld.

Stævnet rummede 50 formationer fra diverse danseskoler på Sjælland.

Næste udfordring for de lokale dansere er Danmarksmesterskaberne for formationer som løber af stablen den 9. juni i Horsens.