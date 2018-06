Mand bag voldtægtsforsøg er stadig ikke fundet

GLOSTRUP. Sagen om voldtægtsforsøget ved Oxbjerget den 30. december er endnu ikke opklaret

Af Rikke Starskov Nielsen

Den 30. december sidste år blev en kvinde overfaldet af en mand ved Oxbjerget.

En mand med mørke handsker, mørk hue og en mørk jakke greb fat på kvinden og er dermed mistænkt for at forsøge at voldtage kvinden.

Kvinden har beskrevet manden som værende kraftig, cirka 40 til 50 år og er cirka 180-185 cm høj med skægvækst.

Kvinden beskriver også, at han er mørk i huden og har en anden etnisk oprindelse end dansk. Københavns Vestegns Politi oplyser, at de har talt med nogle vidner og har fået fat på de cykelryttere, som har kørt forbi gerningsstedet den 30. december.

To mænd er blevet mistænkt for overgrebet og en har været anholdt, men der var ikke beviser til at sige, det var dem.

Så sagen er indtil videre blevet lukket.

Hvis der er nogen, der ved noget omkring sagen, vil politiet meget gerne have kontakt til flere vidner.