Mandemotion for en aften

Den 5. juni, på grundlovsdag og fars dag, blev der afholdt mandemotionsløb i Brøndby. Foto: Brøndby Kommune

BRØNDBY. Fars dag bød på en anderledes motionsevent i Brøndby i skikkelse af Rigtige Mænd Løbet

Af Heiner Lützen Ank

Startskuddet til årets Rigtige Mænd Løb i Brøndby lød kl. 19 på fars dag, og det sidste tre-mands-hold kom over målstregen kl. 21.22.

Ifølge arrangørerne tog deltagerne godt imod teamopgaverne og var glade for, at hvert hold måtte medbringe to cykler til at tilbagelægge det ti kilometer lange stjerneløb.

Vinderne af Rigtige Mænd-løbet blev holdet Royal Classic fra Ballerup. De kom i mål på 1 time og 32 minutter.

Kent Max Magelund (S), borgmester, som satte løbet i gang, mente, det havde været en god aften:

– Det er altid en stor fornøjelse, når motion giver anledning til fællesskab og godt humør, og det var det, der fik deltagerne igennem udfordringerne. Stor tak til Atletikklubben Brøndby og Brøndby Idrætsforening for det store arbejde, for at få løbet til at blive sådan en succes.

Rigtige Mænd Løbet er en del af Rigtige Mænd-projektet