Mange ville høre om Letbanen

Torsdag var der møde i Brøndby om Letbanen. Man kunne blandt andet høre, at man forventer, at Letbanen er færdig omkring 29024 eller 2025. Foto: Brøndby Kommune

BRØNDBY. Der var stor interesse for at høre mere om, hvad letbanebyggeriet vil betyde i Brøndby, da der blev holdt møde om sagen i torsdags

Af Heiner Lützen Ank

Mere end 250 borgere lagde vejen forbi Tjørnehøjhallen på Brøndbyvester Skole torsdag for at høre det sidste nye om den kommende letbane i Brøndby.

Både Kent Max Magelund (S), borgmester, Louise Høst fra Hovedstadens Letbane og Casper Toftholm, teknisk direktør i Brøndby Kommune fortalte om letbanen og hvordan den kommer til at køre gennem Brøndby.

Når letbanen kører fra omkring 2024/2025 vil den få to stationer i Brøndby: Kirkebjerg Station og Brøndbyvester Station.

Ifølge planen skal letbanen køre hvert 5. minut i hverdagene og kommer ifølge beregningerne til at transportere 13-14 mio. passagerer, når den står færdig.

Besvær forude

Men oplægsholderne lagde ikke skjul på, at perioden op til indvielsen af letbanen bliver rigtig besværlig periode for borgerne i området.

Anlægsarbejdet betyder nemlig, at man over en årerække for eksempel må lukke veje, der bliver vanskeligere adgang til boliger, butikker og virksomheder og man må fjerne træer og planter i nogle områder. Og selv om både Hovedstadens Letbane og Brøndby Kommune forsikrede tilhørerne, at man vil minimere generne mest muligt, så kan det ikke undgås, at det bliver en periode med ekstra bøvl.

FAKTA

På Brøndby Kommunes Facebookside kan man se mødet. Man kan læse mere om letbanen på www.dinletbane.dk og www.brondby.dk/letbane.