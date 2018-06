Mangfoldigheden er styrken

Foto: Peter Sejersbøl

BRØNDBY. I weekenden var der Kulturweekend i Brøndby Strand. Tre dage der viser, at mangfoldigheden er en styrke

Af Heiner Lützen Ank

Endnu engang har der været Kulturweekend og endnu engang er den kulturelle mangfoldighed, der kendetegner Brøndby Strand, blevet vist frem som en styrke.

Det mener i hvert fald Michael Hald Jacobsen, sognepræst i Brøndby Strand Kirke:

– Det gode ved sådan en weekend er, at vi kommer hinanden ved på tværs af kulturer og religioner. Weekenden er således en god mulighed for, at der bliver bygget bro på tværs af forskellige ståsteder.

Noget Michael Hald Jacobsen mener, der er bred opbakning til i lokalområdet:

– Der er en god opbakning fra indbyggerne her i området, og det er godt at se, hvordan for eksempel den tyrkiske og pakistanske forening er med.

Er bare sammen

En af de frivillige, der har været med i weekenden, er Afrah Al-Jabouri. Hun har blandt andet hjulpet i en af boderne.

– Det var rigtig hyggeligt. Jeg kan godt lide at være med.

Ligesom Michael Hald Jacobsen mener Afrah Al-Jabouri, at weekenden samler folk på tværs:

– Man tænker ikke over, hvem man er, man er bare sammen. Det er godt.

Hvad med næste år?

Der har i flere år været afholdt Kulturweekend, og selvom såvel Afrah Al-Jabouri som Michael Hald Jacobsen altså er glade for arrangementet, er det ifølge Michael Hald Jacobsen ikke en selvfølge, at det kommer igen til næste år:

– Vi har haft forskellige udfordringer, blandt andet i forhold til hvem, der skal stå for det. Brøndby Strand projektet har hidtil brugt mange ressourcer, men sådan kan det desværre ikke fortsætte. Derfor skal vi, når vi holder evalueringsmøde, have talt om, hvordan det hele skal sættes sammen til næste år. Men som det ser ud lige nu, så er der ingen Kulturweekend i 2019.

Michael Hald Jacobsen håber dog, der bliver fundet en løsning:

– Naturligvis skulle vi gerne finde en løsning. En model kunne være, at der bliver dannet en forening, som kan stå for det.

Den 27. juni kl. 19 er der evalueringsmøde i Brøndby Strand Kirke. Her har man mulighed for at være med til at diskutere fremtiden for Kulturweekenden