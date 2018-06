Mulighed for at danne sig overblik over skyggesiderne

Nu kan man i et nyt program se skyggepåvirkninger på Kirkebjerg. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. I forbindelse med lokalplansforslaget for Kirkebjerg Søpark 5 og Kirkebjerg Parkvej 7 har Brøndby Kommune lavet en side, hvor man kan se skyggepåvirkningerne

Af Heiner Lützen Ank

Der skal bygges på Kirkebjerg, og der skal bygges meget, mener de lokale politikere. En sag, der naturligvis også er vigtig for beboere i området omkring Kirkebjerg. Et af de spørgsmål, der naturligt melder sig i denne sammenhæng er, om de nye bygninger, der skal opføres, kommer til at skygge for andet.

Det har Brøndby Kommune forholdt sig til og har nu udarbejdet et elektronisk program, der gør det muligt at se, hvilken skyggepåvirkning fremtidigt byggeri i Kirkebjerg vil få.

Det nye program kan ses via Brøndby Kommunes hjemmeside