Når gentagelsen skaber forandring

Brøndby Judo Klub tilbyder som de eneste i Danmark judo4all, judo på tilpassede vilkår.

SPORT. Brøndby Judo Klub tilbyder som de eneste i landet træning til personer, der har fysiske og mentale udfordringer. Fordi klubben ved, at gentagelsen gør en forskel

Af Heiner Lützen Ank

Mikkel Friis Nielsen på 14 tager judodragten af og trækker langsomt sine sokker på.

Hans far, Thorsten Friis Nielsen, tager bæltet og begynder at rulle det sammen.

Far og søn pakker sammen efter endnu en træningsdag i Brøndby Judo Klub og gør klar til hjemturen.

Noget de gør fast én gang om ugen.

At de med glæde tager den lange tur fra Sydsjælland til Brøndby uge efter uge er der en helt bestemt grund til.

Mikkel Friis Nielsen har nemlig cerebral parese, eller spastisk lammelse.

En sygdom, der bevirker, at musklerne i Mikkel Friis Nielsens højre arm og ben konstant befinder sig i forhøjet spændingstilstand. Musklerne kan ganske enkelt ikke slappe af.

Og netop derfor finder far og søn vej til Brøndby Judo Klub hver onsdag, så Mikkel Friis Nielsen kan træne på judoklubbens Judo4all-hold og dermed træne musklerne i at slappe af.

– Judoen har været med til, at Mikkel i dag kan cykle. Noget han ellers ikke ville være i stand, siger Thorsten Friis Nielsen, og stopper sønnens træningstøj ned i tasken.

På særlige vilkår

Brøndby Judo Klub, der holder til i lokaler under Brøndby Hallen, har hold for kæmpere i alle aldre og på alle niveauer.

To af holdene er imidlertid for kæmpere med særlige udfordringer. Som den eneste klub i Danmark tilbyder Brøndby Judo Klub nemlig træning, der er tilpasset personer, der har forskellige fysiske og mentale handikap, judo4all.

Det har nemlig vist sig, at grundelementet i judo, gentagelse, gentagelse, gentagelse, kan være en stor fordel for mennesker, der for eksempel har spastisk lammelse eller downs syndrom.

Derfor er visse af øvelserne også afstemt det faktum, at kæmperne på de to judo4all-hold har svært ved bestemte ting.

Omvendt er det et mål, at judoen kommer så tæt på den judo, alle andre træner, som muligt.

Judoen på judo4all-holdene er derfor på en og samme tid særlig og normal.

Et koncept, der altså har gjort en tydelig forskel i Mikkel Friis Nielsens liv, siger hans far:

– Det har uden tvivl givet Mikkel et boost i hverdagen. Det har styrket hans fysiske formåen, og det har styrket han selvtillid. Derfor har vi også taget turen i flere år, stort set uden pause. Fordi vi ved, at det er godt for Mikkel.

Mikkel Friis Nielsen er også selv klar over, at, selvom lysten til tider er mindre, så er det smart og sjovt at tage til judo en gang om ugen:

– Det gode ved det er, at det på samme tid er udfordrende og sjovt.

Og så er det et andet element, som motiverer, og som både far og søn peger på som afgørende:

– Det er meget dygtige og motiverende trænere. Det betyder så meget.

Med hensyn

Judo, der oversat betyder den milde vej, er en japansk kampsport, der blev udviklet i slutningen af 1800-tallet. Den involverer ikke, som nogle af de andre kampsport, spark og slag.

Respekt for modstanderen er et afgørende element, og for eksempel giver det automatisk diskvalifikation, hvis man griber under bæltet eller i benet.

Ligeledes findes der i judo et tegn, der betyder, stop, nu er det nok, hvilket øjeblikkelig stopper kampen.

Væsentlige elementer er smidighed, udholdenhed, balance og styrke, hvorfor sporten altså er god, hvis man som for eksempel Mikkel Friis Nielsen skal være meget omhyggelig med at træne sin krop.

En pointe Claus Hartmann Lund, der sammen med Jørgen Sørensen, står for træningen af de to hold, peger på:

– Vi har haft kæmpere med alle former for udfordringer, og holdningen er, at der skal være plads til alle.

Derfor bygger træningen på tre principper:

– Det skal være sjovt. De skal have succes og de skal lære judo i deres tempo.

Og så gælder det om, understreger Claus Hartmann Lund om, at kommunikere så der bliver lyttet:

– Der er flere af dem, der kommer, der har svært ved at forstå en kollektiv besked, men så lægger vi hånden på skulderen af dem, og så lytter de.

I bevægelse

Det er ikke et mål i sig selv, understreger Claus Hartmann Lund, at kæmperne på de to judo4all-hold kommer med på et hold, hvor der ikke bliver taget særlige hensyn. Men sker det, glæder trænerne sig naturligvis, siger han:

– Der sker jo det, at både kæmperne og vi kan se, at de har fremgang. Derfor har vi også konstant fokus på, om vi er for ambitiøse. Det er hele tiden vigtigt at have fokus på, at der skal være plads til alle.

Det sker dog, at nogle af kæmperne yder så godt, at de flytter sig, meget langt endda, fortæller Claus Hartmann Lund:

– Vi havde en dreng, der var usikker i skolen, meget usikker endda. Men han fangede hurtigt sammenhængen i judo og i løbet af syv-otte år gik han fra at være den usikre dreng til at være med inde omkring landsholdet.

Sjovere end andet

At gøre øvelserne igen, igen og igen, er det afgørende i judo. Noget personer med forskellige udfordringer kan have stor glæde af, fortæller Claus Hartmann Lund:

– Vi repeterer meget i judo. Det vigtige er, at kroppen og ikke hovedet kan øvelserne, og netop gentagelsen er godt for ungerne.

Noget Claus Hartmann Lund også hører fra forældre og kæmpere:

– Vi hører fra mange, at når det som her er pakket ind i leg, så er det langt sjovere, end når børnene for eksempel skal lave øvelser alene ved en fysioterapeut.

Tilpasset niveau

Judo er en kampsport, hvor den gentagende træning i øvelokalet er i centrum.

Men det er også vigtigt, også for kæmperne på judo4all-holdene, at de kan mærke en udvikling.

En udvikling der i judoverden kan ses i form af forskelligefarvede bælter.

Derfor er, understreger Claus Hartmann Lund, det vigtigt, at selvom øvelserne bliver tilpasset de udfordringer, kæmperne har, at det stadig er øvelser, der kommer så tæt på det normale, som muligt:

– Skal man gå en farve op i bælte, så er der et pensum, man skal kunne. Det gælder også de her kæmpere. Men vi har været nødt til at tilpasse nogle af øvelserne til det, kæmperne kan, et tilpasset pensum.

På samme måde, til trods for hensynene, er det vigtigt at holde fast i konkurrenceelementet, siger Claus Hartmann Lund:

– Det skal være sjovt, og alle skal have det rart. Men der vil altid være en vinder, og sådan skal det være, for det er også en konkurrence. En konkurrence med hensyn. Men en konkurrence.

Men faktisk ligger det helt naturligt i judosporten at tage hensyn og tilpasse:

– Filosofien i judo er faktisk, at man skal kæmpe på det laveste niveau. Så hvis der er en der ikke kan stå op, jamen så må begge kæmpere sætte sig ned.

Igen og igen

Mikkel Friis Nielsen og hans far Thorsten Friis Nielsen har fået samlet udstyret, lukket tasken og sagt farvel til de øvrige kæmpere.

Nu går turen hjemad til Sydsjælland. Om en uge tager de turen tilbage.

Et grundelemenet i judo er gentagelse, gentagelse, gentagelse.

FAKTA

Man kan læse mere om judo4all på Brøndby Judo Klubs hjemmeside