Ny befolkningsprognose: Mellem 25 og 29.000 i 2030

GLOSTRUP. Glostrup Kommune vokser i de kommende år. Hvor meget er der lidt tvivl om, den seneste prognose siger mellem 25.112 og 28.751

Af Jesper Ernst Henriksen

På det seneste kommunalbestyrelsesmøde blev befolkningsprognosen for de kommende år fremlagt og taget til efterretning af kommunalbestyrelsen.

Befolkningsprognosen giver et billede på, hvor mange mennesker, der vil bo i Glostrup i de kommende år. Den skal hjælpe kommunen med at planlægge, hvor mange skoler, daginstitutioner, plejehjemspladser og så videre der er behov for.

Ændringer i befolkningstallet kan skyldes flere ting. Børn kan flytte hjemmefra, der kan blive født nye børn, der kan være dødsfald og fraflytninger, der giver plads til nye tilflytninger.

Derudover er der planer om at bygge flere boliger i Glostrup. På kommunalbestyrelsens møde i januar blev boligbyggeprogrammet godkendt. Som noget nyt, blev det i år delt op i et konservativt boligbyggeprogram og et progressivt boligbyggeprogram. For eksempel blev kommende boliger på Banemarksvej 2A vurderet i det progressive boligbyggeprogram, fordi der ikke var vedtaget noget om disse boliger endnu.

Derfor er befolkningsprognosen også opdelt i et konservativt skøn og et progressivt skøn. Det konservative skøn er på 25.112 indbyggere i 2030, det progressive skøn er 28.751 indbyggere i 2030.

– Vi ender nok et sted i mellem de to, siger borgmester John Engelhardt.

1. januar i år var der 22.663 indbyggere i Glostrup Kommune, det var 135 mere end 1. januar sidste år.