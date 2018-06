Ny café i havnen

Susanne Gwinner åbnede lørdag sin nye café, Strandsus, i Brøndby Havn. Den har i første omgang åben indtil august. Foto: Kim Matthäi Leland

BRØNDBY. Lørdag åbnede Susanne Gwinner en ny café i Brøndby Havn. Nu skal hendes erfaringer og lidenskab bruges til at betjene besøgende

Af Heiner Lützen Ank

Lørdag åbnede Susanne Gwinner Café Strandsus i Brøndby Havn.

Caféen holder til i Gyvelhuse og i første omgang kan man handle i den nye café frem til august. Herefter vil Susanne Gwinner vurdere, hvilke åbningstider, der skal være fremover, og hvorvidt det skal være en helårscafé.

Susanne Gwinner, der oprindeligt er uddannet lærer, har tidligere i mange år arbejdet med i DR. Først med IT og senest som eventmanager.

For et par år siden sagde Susanne Gwinner imidlertid sit arbejde op for at prøve noget nyt, et job som hotelchef i Montgenevre, en lille by i de franske alper.

Noget der gav Susanne Gwinner lyst til mere:

– Det gav mig blod på tanden og jeg tændte igen den gamle drøm om mit eget lille sted. Så dukkede det rigtige sted op, lige der i det blå. Det var faktisk min eksmand, som gav mig et tip om det lille hus på stranden.

De næste tre måneder holder Susanne Gwinner åben i sin nye café og her håber hun at kunne sammenføre glade gæster og gode minder og idéer:

– Jeg har altid været bidt af skisport. I Alperne er det pandekager og i Sverige er det vafler, så det er det, der er min inspiration til menuen og stemningen i caféen. Udover is og kaffe vil man nemlig kunne finde brunch og vafler i alle afskygninger på menuen. Alt vil være hjemmelavet og der vil være fokus på økologiske råvarer.