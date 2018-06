Ny Danmarksrekord i bueskydning

Caroline Lunde-Jørgen satte ny Danmarksrekord. Foto: Flemming Jørgensen

SPORT. Til det årlige forårsstævne satte Caroline Lunde-Jørgensen fra Glostrup ny Danmarksrekord

Af Jesper Ernst Henriksen

Glostrup var den 3. juni repræsenteret ved tre bueskytter til det årlige forårsstævne afholdt af Tåstrup Bueskydning. Carsten Enevoldsen og Jacob Henriksen, som skyder for Glostrup Bueskyttelaug samt Caroline Lunde-Jørgensen, som skyder for Tåstrup Bueskydning. Stævnet har tradition for, at herrer og damer skyder mod hinanden, og aldersklasser kan også lægges sammen.

Det betød, at Carsten, som skyder i Master (over 50 år) skulle dyste mod Kadet på 60m. Det gjorde han så godt, at han endte på en 4. plads.

Jacob skyder i seniorrækken, hvor konkurrencen var hård, da der var flere landholdsskytter med. For Jacob blev det til en 9. plads.

I Carolines klasse på 15m var der kun to tilmeldte skytter. I kvalifikation var Caroline så godt skydende, at hun kunne forbedre sin egen danmarksrekord fra 689 point til 706 ud af 720 mulige. I finaleskydningen lagde hun ud med 29 point og derefter 4 runder á 30 point. Resultatet blev en 1. plads og en ny rekord på 149 ud af 150 point.