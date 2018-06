Nyt futsalsamarbejde

BRØNDBY. Brøndby Idrætsefterskole og Brøndbyernes I.F. indleder nyt samarbejde om futsal

Af Heiner Lützen Ank

Et nyt samarbejde mellem Brøndbyernes IF og Brøndby Idrætsefterskole giver elever på skolens drenge- og pigefodboldlinjer mulighed for at spille futsal i Brøndbyernes IF, samtidig med elevernes aktiviteter på de nuværende fodboldlinjer.

Eleverne vil i første omgang blive tilknyttet klubbens U17 drenge- eller pigehold, og vil således, udover to ugentlige træninger i vinterhalvåret, også spille med i de turneringer klubben er tilmeldt.

Drømme om mere

Futsal har siden 2015 været en del af Brøndbyernes IF og i dag er der 15 hold.

Blandt andet har man et herresenior-hold i den bedste danske række og et U17-hold, der er Sjællandsmestre og senest vandt sølv ved U17-DM.

Brøndbyernes I.F.’s sportslige ansvarlige for futsal, Steven de Oliveira Schumann siger om det nye samarbejde:

– Målet for samarbejdet med Brøndby Idrætsefterskole er, at vi kan tilbyde futsal på endnu flere niveauer og til endnu flere spillere. På sigt er drømmen og visionen fra min side, at dette samarbejde kan blive startskuddet til et egentligt futsal-akademi for unge, hvor vi udvikler spillere til en landsdækkende Futsal Superliga og til DBU’s landshold i futsal.

Også på Brøndby Idræts­efterskole er man tilfreds med samarbejdet siger viceforstander Martin Lund:

– Vi er altid på udkig efter tiltag, der kan gøre vores fodboldlinje endnu bedre, og det kan dette nye samarbejde med garanti. Futsal er et krævende og udviklende teknisk spil og med Brøndbyernes I.F. får vi en dedikeret samarbejdspartner, der vil kunne give vores elever en fantastisk oplevelse.